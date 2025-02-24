科技大廠角逐智慧眼鏡商機 台廠扮隱形冠軍

Meta持續耕耘智慧眼鏡市場，與雷朋合作的AI眼鏡熱銷，首款AR（擴增實境）眼鏡Orion原型機，有望2027年量產；智慧眼鏡新戰場吸引蘋果、三星、小米等科技大廠角逐，不少台廠也打入智慧眼鏡供應鏈，扮演隱形冠軍角色。

智慧眼鏡（Smart Glasses）產品10年前就已問世，但當時並未打開銷售市場，近期Meta與雷朋合作打造搭載Meta AI模型的智慧眼鏡，具有可拍攝照片、影片、聽音樂與通話等多項功能，售價新台幣萬元左右。據Meta執行長祖克柏透露，Meta和雷朋合作的智慧眼鏡全球銷量已突破100萬副，掀起過去未見的銷售熱潮。

Meta智慧眼鏡持續推陳出新，與雷朋合作的第一代智慧眼鏡主打拍攝照片、影片，以及透過社交媒體平台快速分享等功能；2023年，Meta和雷朋推出第二代智慧眼鏡，除了強化拍攝功能，也持續更新人工智慧（AI）功能，例如可記住用戶的停車格號碼、撥打傳單上的電話號碼，或掃描眼前看到的QR Code條碼，增加即時翻譯語音功能等。

2024年9月，Meta首度披露旗下首款採用全像影像技術、針對消費市場的擴增實境（AR）眼鏡Orion原型機，重量不到100公克，不僅整合AI語音助理，也加強AR互動功能。

在展示功能的影片中，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳驚喜現身，對Orion帶來的體驗驚呼連連，但由於生產成本高達1萬美元，外界預期，Orion要到2027年才有機會量產，屆時有望打開智慧眼鏡新時代。

蘋果不讓Meta專美於前，一度傳出正在研發智慧眼鏡計畫正面迎戰，但目前仍處於「只聞樓梯響」階段。

小米早已推出主打聽音樂的智慧音頻眼鏡，以及AR眼鏡等較為初階產品，市場傳聞也指出，小米預計在2025年第2季發布新一代AI智慧眼鏡；此外，OPPO、vivo等也都在智慧眼鏡市場持續布局。

手機龍頭大廠三星則在今年發表會上秀出智慧眼鏡圖像，市場傳出，三星將在2025年推出首款結合AR與AI的智慧眼鏡，除了搭載高通為AR開發的晶片組，也支援Google開發的Gemini模型。

許多科技產品幾乎都有台廠身影，Meta等智慧眼鏡也不例外，業界傳出，鏡頭大廠玉晶光、IC設計廠驊訊、PCB軟板材料廠達邁等，都扮演智慧眼鏡隱形冠軍角色。

AR眼鏡是推動光學鏡頭市場新成長點，玉晶光布局元宇宙領域多年，且是Meta在VR產品的合作供應商。玉晶光指出，客戶涵蓋全球幾大VR產品品牌，而客戶也持續開發新機種及新應用，例如擴增實境及智慧眼鏡，也看好VR、AR、MR未來會有較大營收貢獻。

達邁是PCB軟板聚醯亞胺（PI）薄膜材料商，市場傳出達邁以透明PI打入Meta AR眼鏡供應鏈，且具備眼球追蹤技術，有望成為智慧眼鏡市場的關鍵業者。

PCB上游銅箔基板（CCL）廠騰輝-KY說明，AR智慧眼鏡已進入量產，高毛利率的low loss材料銷量增加，其中一個智慧眼鏡品牌的材料由騰輝-KY獨家供應，為2025年營收注入動能，初期貢獻占比不大，看好未來智慧眼鏡的高成長動能。