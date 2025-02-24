瑞昱推出全球首款整合Type-C/PD功能的USB4集線器控制晶片

全球頂尖的網路與多媒體晶片大廠瑞昱半導體推出全球首顆整合USB Type-C/PD功能，並完整通過USB-IF協會認證的USB4集線器控制晶片RTS5490。

瑞昱半導體發言人暨副總經理黃依瑋表示：RTS5490是市場上唯一完整通過USB-IF協會認證、整合了USB Type-C和USB PD 3.2控制器的USB4 HUB產品，有效協助客戶在PC/Dock/Display等終端產品設計的複雜度化繁為簡，大幅縮短產品開發週期、提升作業效率。目前RTS5490已經出貨，並且獲得全球大廠採用，首批商用化產品預計將於2025年第一季量產，未來公司也將繼續創新，推動數據傳輸技術的持續進步和發展。

瑞昱表示，AI PC催生晶片效能提升、資料傳輸量倍增，市場對於資料傳輸速度的規格升級需求刻不容緩，根據日商環球針對 USB 裝置的全球市場於 2024 年 11 月提出的市調報告指出，USB 裝置市場預計在 2023 年至 2028 年期間擴大 146 億美元，預測期內複合年成長率為 8.1%。USB4是新一代USB主流傳輸協議，將結合USB Type-C接口，傳輸速度高達40Gbps，已經成為AI PC傳輸埠的部署重點。

瑞昱的RTS5490以高度整合的SoC設計為特色，整合包含32bit高效能處理器、USB4路由器、USB 2.0/3.2集線器、DisplayPort控制器、PCIe Switch與USB3.2 Host controller等多項核心器件，可完美支援USB4.0、USB 3.2、USB-C、USB PD、PCIe與DisplayPort等協議，同時向下相容至現有的Thunderbolt 3裝置以及USB 3.2和USB 2.0傳輸設備，亦可兼容於市場上Thunderbolt 5與Thunderbolt 4裝置。