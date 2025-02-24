鴻海規劃與日本車廠四方合作？ 鴻海這樣說

針對外電報導，鴻海（2317）將攜手日本的本田、日產與三菱組成四方合作框架一事？鴻海發言人巫俊毅24日表示，我們的CDMS（委託設計服務代工的模式），在全世界的汽車產業愈來愈競爭的時候，這樣的CDMS營運模式，應該可以有更高接受度，希望在今年在這個產業，有更好的發展，就像董事長劉揚偉在之前開工典禮時提到，希望在近期內可以有一些CDMS合作案的好消息可以跟各位分享。

由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與鴻海攜手打造的第二屆「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」，將於2月27日（四）至3月2日（日）在東方高爾夫俱樂部盛大登場。24日舉行賽前記者會，巫俊毅是在接受訪問時，做出以上表示。