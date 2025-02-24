台積電熊本二廠驚傳動工時間延後 公司這樣說

日本媒體報導，台積電（2330）熊本二廠驚傳動工時間延後，對此，台積電今日傍晚回應本報記者提問。

日本媒體報導，台積電在去年10月法說會上曾指出，日本熊本的第二座特殊製程技術晶圓廠已經開始整地，興建工程計畫於2025年第1季開始，但現在卻傳出將動工時間延後，更動成「今年內」。

對於上述議題，台積電今日傍晚回應，「JASM在日本的第二座晶圓廠計畫維持不變，目前無進一步資訊可分享。」