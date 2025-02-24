中探針衝刺半導體、AI伺服器 拚雙位數增長

中探針（6217）經歷營運調整及策略方向後，逐步回到成長軌道，去年第4季起月營收平均回到3億元水準，今年1月營收也繳出年增29.5%的好成績。公司今年衝刺半導體上下游，拚雙位數增長。

中探針主要產品為探針連接器與測試探針，廣泛用在消費型電子產品，近年則積極轉往半導體。去年首度參加半導體展，即展出800瓦以上的高功率老化測試座（Burn-in Socket）等19款新探針，展現深化轉型決心。

中探針總經理馮明欽表示，今年除了開始出貨整個測試座（SOKET ）給IC設計大廠之外，下半年預計完成代工大廠驗證成功後，開始出貨PIN針，切入先進封裝測試解決方案。今年將是半導體豐收的一年。半導體相關營收佔，比有機會從去年的20%成長至25-30%。

另外，可靠度測試老化針座去年第四季驗證成功，今年第1季陸續出貨，主要客戶為國際驗證實驗室大廠。1200瓦的老化測試座，也已經開始陸續驗證中。

針對AI伺服器的發展趨勢，馮明欽強調中探針不缺席，將透過出貨測試針座給封測廠的模式，最終使用在AI伺服器，搭上這波的科技變革。不論是測試座、測試針的需求，都將明顯優於去年，今年營運將力拼成長雙位數。

中探針去年12月辦理現金增資2.1萬張，主要是基於永續經營及財務健全，並繼續調整公司體質。外資陸續成為股東，有助於未來發展。