快訊

6縣市低溫特報「急凍跌破10度」 12地出現10級強陣風

韓國瑜赴靈堂拈香 籲法務部讓柯文哲見父「最後一面」

文湖線驚傳冒火花停駛 北捷揪原因：車底找出20公分鼠屍

看不到《汪汪隊》？Nick Jr.恐斷訊 影響400萬家戶

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

《汪汪隊立大功》陷停播危機，最愛《汪汪隊》的小孩哭哭，育兒家長恐崩潰，Nick Jr.兒童頻道在台灣的代理商杰德影音24日發出新聞稿指出，因國家通訊傳播委員會 (NCC) 委員人數不足，廣電事業換照業務停滯，讓深受親子家庭喜愛的 Nick Jr. 兒童頻道面臨3月8日起停播危機。若停播成真，將影響全台 61.25% 的有線電視收視戶，連同 MOD 用戶，近 400 萬戶家庭的收視權益將受到影響，特別是依賴頻道提供兒童內容的親子家庭，日常生活將面臨不便。

Nick Jr.兒童頻道在台灣的代理商杰德影音表示，致力於提供高品質兒童節目的初衷，我們經常收到家長對 Nick Jr. 兒童頻道節目的熱烈回饋，深知家長和孩子對節目的重視。

杰德影音副總林玲安表示，每一個收視戶的權益都是我們不願看到被犧牲的，尤其是在這麼多孩子依賴頻道陪伴學習與成長的情況下。

Nick Jr. 兒童頻道長期以來提供多部學齡前兒童節目，包括《汪汪隊立大功》、《鯊魚寶寶：海洋歡樂秀》、《旋風戰車隊》及《DORA》。若頻道停播，近400萬戶家庭將無法收看這些內容，親子家庭可能因失去穩定的學習資源而感到困擾。

杰德影音Nick Jr. 兒童頻道執照持有者台北影業早於半年前依規定提交換照申請，但因 NCC 委員會人數不足，即使頻道在今年1月22日所舉行的國家通訊傳播委員會第 8 次委員諮議會議紀錄中明確註記經過換照諮詢會議審議，並經分組委員會議審查通過，仍無法取得有效執照。面對程序受阻，台北影業已委任律師向法院申請裁定「暫時狀態處分」，希望維持執照有效狀態，避免因行政延誤導致頻道停播。

杰德影音指出，距離3月8日僅剩不到兩周，期盼NCC在下次諮詢會議中給出明確結果，讓 Nick Jr. 兒童頻道持續播出，保障數百萬家庭的收視權益。同時，呼籲政府儘速補足NCC人力，依《衛廣法》第 1 條，保障公眾視聽權益，維護多元化傳播環境，避免更多頻道因行政延誤受影響。

NCC 兒童節 親子

延伸閱讀

「汪汪隊」恐被停播！兒童頻道斷訊危機：3月8日分曉

750元之亂延燒 藍委揪NCC協調會要求恢復舊制

【重磅快評】平時政治冷感 750元讓網友覺醒了

750之亂惹怨！NCC喊人工審查半小時 Cheap怒噴：總統是川普早裁了

相關新聞

台積電熊本二廠驚傳動工時間延後 公司這樣說

日本媒體報導，台積電（2330）熊本二廠驚傳動工時間延後，對此，台積電今日傍晚回應本報記者提問。

鴻海規劃與日本車廠四方合作？ 鴻海這樣說

針對外電報導，鴻海（2317）將攜手日本的本田、日產與三菱組成四方合作框架一事？鴻海發言人巫俊毅24日表示，我們的CDM...

三星Galaxy S25系列部分機型採用美光低功耗記憶體 提升AI表現

美商記憶體大廠美光今日宣布，其業界領先的低功耗雙倍資料速率 5X（LPDDR5X）記憶體與通用快閃記憶體儲存（UFS 4...

數發部數位皮夾拚12月試行 爭取超商取貨也能適用

數位發展部推動數位皮夾，現與各部會洽談合作，規劃納入內政部自然人憑證、經濟部工商憑證、交通部駕照等資訊，同時邀請民間業者...

集邦：人形機器人將成美中較勁新戰場 價格與應用多元

由於人力缺乏與成本上升，全球政府正大力投資機器人研發專案。根據TrendForce最新研究，中、日、美、韓、德國長年名列...

應材推出新一代電子束系統技術 加速晶片缺陷檢測

美商半導體設備大廠應用材料公司推出新的缺陷複檢系統，幫助領先的半導體製造商持續突破晶片微縮的極限。應材的SEMVisio...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。