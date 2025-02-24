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康鈦科技推印刷管理軟體新品 AI智能監控面板登場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

隨著永續發展已成為企業不可忽視的核心指標，無論是大型印刷廠或是中小型廠房，落實ESG理念不僅有助於打造友善環境，還能降低成本。震旦集團旗下康鈦科技代理Konica Minolta專業數位印刷設備，推出印刷管理解決方案軟體「AccurioPro Dashboard智能監控面板」，應用AI技術優化管理，提升生產效率，其設備也採用環保回收機殼及環保碳粉，提供軟+硬的綠色印刷解決方案，共同響應低碳、節能，打造綠色印刷工廠，為產業提升永續競爭力。

康鈦科技表示，AccurioPro Dashboard 智能監控面板，可自動收集設備資訊，分析生產時間與資源，並應用AI技術優化庫存管理，減少停機時間，有助於掌握紙材生產效率與耗損因素，實現即時監控和維護。並依需求篩選數據，快速定位問題並改善流程，協助顧客調整生產排程和庫存管理，為顧客提供最佳生產效率和運營建議。

追蹤碳足跡與能耗管理亦是企業轉型的重要課題，康鈦科技嚴選Konica Minolta環保設備，透過創新技術積極降低碳排放，從設計到生產製造，每一個環節皆以節能減碳為目標，每台數位印刷設備都具有節能待機模式，能動態調整設備運行時的能耗，大幅降低能源使用量。

在印刷碳粉方面，採用第五代植物性環保碳粉SimitriV，與先前的碳粉相比，其定影溫度降低約15℃，顯著減少設備在加熱時的能耗，每年可減少20~25%的二氧化碳排放量。碳粉瓶則使用空牛奶瓶回收製成，含有高達60%回收的高密度聚乙烯(HPED)。在設備機體方面，部分設備使用可回收性塑料製成；如此縝密的產品設計與製程，使Konica Minolta數位印刷系統獲得「RoHS與能源之星」等多項認證。

在數位轉型的推動下，不僅改善環境問題，也有助於解決印刷產業人員短缺的挑戰，數位技術的導入可降低人力成本，並有效減少因人為錯誤導致的品質問題。

傳統印刷需要依賴人工調色與大量試印，而康鈦提供的數位印刷設備內建色彩管理系統，可即時監控色彩並自動進行校正與正反對位，生產流程一次到位，有效減少紙張浪費與耗材使用。

康鈦科技以工業4.0為基礎，為印刷產業提供一條兼具環境、效率與創新的綠色發展道路。在響應ESG的過程中，將持續努力為印刷產業帶來更多創新數位印刷解決方案，共同打造友好環境的綠色印刷工廠。

環保

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