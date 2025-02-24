面板廠群創轉型徵才 盼養成半導體大軍
面板廠群創光電今天宣布，為深耕半導體領域，先後布局扇出型面板級封裝（FOPLP）、玻璃通孔（TGV）、矽光子等半導體前瞻技術，預計養成500名半導體大軍。
群創表示，扇出型面板級封裝技術是重中之重，於今年首度推出「半導體快軌計畫」，透過擴大產官學合作，超前鎖定半導體關鍵人才，並結合內外部專家，提供完善的半導體訓練藍圖、系統化的培育課程，讓新鮮人從校園快速接軌到產業實務，成為職場達人。
群創說明，將持續深耕校園，大舉延攬醫療、車用及半導體等關鍵人才，提供研發替代役暨預聘獎金最高新台幣25萬元、研發菁英人才獎學金最高125萬元。今年更將於各校博覽會設置專屬攤位，提供職涯諮詢、跨產業諮詢等服務。
此外，群創透過學期學年實習、Innostar暑期實習等多元管道，培育跨領域人才，協助學生提前掌握產業趨勢，為未來職涯做好準備。
群創指出，以More than Panel為企業核心轉型再造理念，將技術延伸至醫療、車用及半導體產業，成立子公司睿生光電，跨足利基新事業。對外鎖定新世代研發、AI、軟體人才，並擴大海外招募，齊心合力打造跨國菁英，對內群創則量身打造舞台，積極培育跨界人才，賦能員工發展職能優勢，拓展職涯廣度。
福利方面，群創人力資源協理暨永續長彭峻豪表示，群創提供業界領先的「人生階段假」，包含有薪陪產假、陪產檢假、陪讀假及孝親假等，今年更首創有薪心靈調適假、創寶假（人工生殖假）、家庭照顧假與志工假，以實際行動支持員工身心靈健康，促進工作與生活平衡。
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