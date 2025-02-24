兆豐投信：中國大陸經濟強心劑AI熱潮新經濟崛起
近期大陸官方重點任務在於擴大國內需求擺在首位，強調「大力提振消費、提高投資效益及方位擴大國內需求」，讓內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨，推動經濟持續回升向好。
兆豐投信指出，近期大陸的AI熱潮中，DeepSeek的AI訓練成本極具競爭力，其低價應用方案可望催化大陸各行業加快引入AI技術，並利多雲端應用軟件及AI企業。而在關稅陰霾、地緣政治角力與內需疲軟多重夾擊下，短期仍需審慎，中央經濟工作會議釋放政策加碼訊號，惟具體力度與推出時間仍取決於美國貿易政策等因素，但大陸官方積極釋放政策信號，有利A股指數擺脫震盪行情，穩步上行機率較高。
中國大陸國務院關稅稅則委員會宣布，2025年2月10日起，對部分生產於美國的進口商品加徵關稅，煤炭及液化天然氣則加徵15%關稅；對原油、農業機械、大排量汽車及皮卡等72項商品加徵10%關稅，儘管美國總統川普對進口鋼、鋁產品施加關稅威脅，但是中國大陸物價數據有所改善，舒緩通縮憂心，仍提振市場多頭情緒。
兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，展望未來，AI概念題材崛起驅及產業後市發展使資金轉向科技等具創新及成長性的新經濟題材，將為中國大陸市場注入新成長動能，持續看好陸股長線走勢的強力彈性，可趁近期市場區間整理時分批進場布局，採取定期定額進場配置。另外提醒投資人布局時仍須將國際政經局勢變化，作為資產比例加減碼的依據。
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