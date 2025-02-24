快訊

對弈輸1子捐1萬美金！曹興誠遭爆1500萬欠30年 清大證實未收到

中壢運動公園區段徵收完工啟用 市長張善政宣布蓋桃園巨蛋

民調／5成6民眾認大罷免弊大於利 這三人遭指幕後推手

兆豐投信：中國大陸經濟強心劑AI熱潮新經濟崛起

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期大陸官方重點任務在於擴大國內需求擺在首位，強調「大力提振消費、提高投資效益及方位擴大國內需求」，讓內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨，推動經濟持續回升向好。

兆豐投信指出，近期大陸的AI熱潮中，DeepSeek的AI訓練成本極具競爭力，其低價應用方案可望催化大陸各行業加快引入AI技術，並利多雲端應用軟件及AI企業。而在關稅陰霾、地緣政治角力與內需疲軟多重夾擊下，短期仍需審慎，中央經濟工作會議釋放政策加碼訊號，惟具體力度與推出時間仍取決於美國貿易政策等因素，但大陸官方積極釋放政策信號，有利A股指數擺脫震盪行情，穩步上行機率較高。

中國大陸國務院關稅稅則委員會宣布，2025年2月10日起，對部分生產於美國的進口商品加徵關稅，煤炭及液化天然氣則加徵15%關稅；對原油、農業機械、大排量汽車及皮卡等72項商品加徵10%關稅，儘管美國總統川普對進口鋼、鋁產品施加關稅威脅，但是中國大陸物價數據有所改善，舒緩通縮憂心，仍提振市場多頭情緒。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，展望未來，AI概念題材崛起驅及產業後市發展使資金轉向科技等具創新及成長性的新經濟題材，將為中國大陸市場注入新成長動能，持續看好陸股長線走勢的強力彈性，可趁近期市場區間整理時分批進場布局，採取定期定額進場配置。另外提醒投資人布局時仍須將國際政經局勢變化，作為資產比例加減碼的依據。

AI 關稅

延伸閱讀

山姆大叔偷瞇牌 解讀川普袖裡乾坤 重建商機、機器人、蘋概股

美元漲勢暫歇 亞股可投資了？近期已見資金回流跡象

Mercedes-Benz可能在美國生產C-Class或E-Class？都是因為川普！

永豐投顧：法人資金未進場 步伐放慢

相關新聞

數發部數位皮夾拚12月試行 爭取超商取貨也能適用

數位發展部推動數位皮夾，現與各部會洽談合作，規劃納入內政部自然人憑證、經濟部工商憑證、交通部駕照等資訊，同時邀請民間業者...

集邦：人形機器人將成美中較勁新戰場 價格與應用多元

由於人力缺乏與成本上升，全球政府正大力投資機器人研發專案。根據TrendForce最新研究，中、日、美、韓、德國長年名列...

應材推出新一代電子束系統技術 加速晶片缺陷檢測

美商半導體設備大廠應用材料公司推出新的缺陷複檢系統，幫助領先的半導體製造商持續突破晶片微縮的極限。應材的SEMVisio...

科林研發推出原子層沉積新設備 開啟半導體金屬化的新時代

美商半導體設備大廠Lam Research今日宣布推出 ALTUSHalo 設備，這是全球首款利用金屬鉬的特性來生產先進...

宏碁電競筆電 巴西市占連七年稱王

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）於2024年在巴西電競筆記型電腦市場中，以全年55%的市占率穩居市場龍頭，自201...

詹文男 X 曾志新 用 AI 打造全球智慧育兒品牌

隨著全球消費市場的轉變，企業紛紛尋求創新轉型之道，雲云科技便是其中的佼佼者。數位轉型學院院長詹文男，特別邀請榮獲國家產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。