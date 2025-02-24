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欣興轉投資同泰將開重大訊息記者會 說明減資彌補虧損

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

欣興（3037）轉投資的同泰（3321）持續轉型並仍處於虧損，公司預計於24日15時30分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由總經理曾山一說明董事會決議減資彌補虧損事宜。

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