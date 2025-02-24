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集邦：富采光電資源整併 啟動光電半導體高附加價值應用

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

為優化組織並加速推動光電半導體事業，富采控股21日宣布合併子公司晶元光電與隆達電子為富采光電 (Ennostar Corporation)。根據TrendForce最新研究，憑藉晶片與封裝技術的資源整併，富采光電2024年營收為7.6億美元，在全球同時具備光電半導體晶片與封裝技術能力的LED廠商中排名第五，未來將持續發展高附加價值的應用，以滿足客戶需求。

因應日趨激烈的LED光電產業競爭及紅海市場價格戰衝擊，晶元光電與隆達電子在2021年初合作成立富采控股，期望藉由整合雙方的技術優勢與資源，發揮上下游合作綜效。

TrendForce表示，富采光電於合併前即積極推動「雙加值引擎」策略，從場域、方案兩大方向加值升級，聚焦高附加價值的「3+1」應用，包括車用、先進顯示、智慧感測，及光通訊、高轉換效率三五族太陽能電池等新領域，強化富采於光電半導體產業的競爭優勢。

目前光電產業著重車用和感測領域，TrendForce預計車用LED市場規模將於2029年達到50億美元，紅外線感測市場規模於同年達30億美元，2024年至2029年的年複合成長率分別為8% 與10%。車用LED市場包含頭燈、尾燈、氛圍燈和Micro/Mini LED顯示，紅外線感測則涵蓋消費性電子應用、安防監控、工業生產、車用感測，及新興的機器人科技。由於上述應用對於LED晶片與封裝的波長、品質與可靠性要求持續提高，同時具備晶片與封裝核心能力的光電半導體廠商將更能滿足一線國際品牌大廠產品與規格需求。

TrendForce分析，隸屬於友達集團的富采光電，也是全球產業鏈中唯一同時整合面板、LED晶片與封裝技術的業者，將有利於未來在新型顯示市場中開創獨特競爭優勢，並強化含Micro LED在內的新型顯示技術開發與多元應用場域拓展。此外，隨著生成式AI應用迅速發展、新能源需求提升，光通訊與具備高轉換效率的太陽能電池領域將成為光電半導體廠商的新藍海，業者將能進一步發揮晶片與封裝整合優勢。

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