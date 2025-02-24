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集邦：人形機器人將成美中較勁新戰場 價格與應用多元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為深圳展出人形機器人從冰櫃取出飲料。（新華社）
圖為深圳展出人形機器人從冰櫃取出飲料。（新華社）

由於人力缺乏與成本上升，全球政府正大力投資機器人研發專案。根據TrendForce最新研究，中、日、美、韓、德國長年名列工業機器人安裝量前五名，預期2025年將持續執行總計130億美元以上的相關計畫。從人形機器人角度分析，美國的機器人AI生態圈較完整，中國大陸聚焦建立供應鏈，預料未來的產品價格和應用將更加多元。

TrendForce表示，目前美國政府主要機器人研發項目包括智慧機器人與自主系統、太空機器人和軍用機器人，人形機器人由Tesla、Boston Dynamics等廠商主導，首要投入製造、倉儲、物流領域。在技術方面，美國業者專精於AI訓練，如開發首款能針對人形機器人上半身高頻控制的VLA (Vision Language Action)模型、導入Google Gemini 2.0提升空間理解能力，及與NVIDIA合作，透過增強學習改善步態平衡。

觀察人形機器人之晶片布局，Qualcomm、輝達（NVIDIA）等廠商產品涵蓋雲端到終端、運算能力可達150 TOPS(tera operations per second)以上，高階MCU亦有TI、ADI的解決方案，造就美國相對完整的機器人AI生態圈。

中國大陸政府2021年提出「十四五」規劃，視機器人產業為發展重點，陸續發布人形機器人創新發展指導意見等政策文件，聚焦供應鏈與關鍵零組件自主開發能力。至今中國大陸在整機端已有宇樹、傅利葉和優必選等廠商，占機器人整體成本約55%的「運動層」，亦有眾多廠商布局空心杯馬達、6D力矩感測器、諧波減速機等。

據TrendForce調查，拓普集團、三花智控、恆立液壓、新劍傳動、兆威機電等不僅對中國大陸國內需求可穩定供貨，也已打入海外大廠供應鏈或進入送樣階段。此外，大陸是全球最大電池生產地，未來進入人形機器人量產規格制訂、須拉高電力的階段，電池將成為其重要優勢。

比較美、中現行人形機器人主要產品技術規格，美國廠商產品因應工廠應用需求，多以負重與續航力見長；大陸業者以多元佈署為主軸，致力提升全身與手部自由度。TrendForce指出，從政策重點、產業優勢到企業布局，美、中的人形機器人產業如同現行高資本與低成本的AI競賽，各有擅長。在此背景下，預期未來5年人形機器人商用產品將呈現顯著的價格差異與應用分級，區域生態圈的形成也將促使本地生產、產業在地發展的情況更加明顯。

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陸人形機器人 2030年產值估8700億人民幣

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