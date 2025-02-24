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應材推出新一代電子束系統技術 加速晶片缺陷檢測

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
應材推出新一代電子束系統技術，加速晶片缺陷檢測。（路透）
應材推出新一代電子束系統技術，加速晶片缺陷檢測。（路透）

美商半導體設備大廠應用材料公司推出新的缺陷複檢系統，幫助領先的半導體製造商持續突破晶片微縮的極限。應材的SEMVision™ H20系統將業界最靈敏的電子束(eBeam)技術結合先進的AI影像辨識，能夠更精確、迅速地分析埋藏在世界上最先進晶片裡的奈米級缺陷。

電子束成像長期以來一直是重要的檢測工具，可看到光學技術無法看到的微小缺陷。其具備的超高解析度能在數十億組奈米級電路圖形中分析最微小的缺陷。傳統上會使用光學技術掃描晶圓以檢測潛在缺陷，隨後使用電子束對這些缺陷作更進一步的特徵分析。隨著「埃米時代」的到來，最小晶片的厚度可能只有幾個原子厚，讓辨識真正缺陷和誤報變得越來越困難。

在現今最先進的節點上，光學檢測會生成更密集的缺陷分布圖，這可能需要交付比原本數量多100倍的疑似缺陷，讓電子束檢測。製程控制工程師越來越需要能夠在保持大量生產所需速度和靈敏度的同時，可分析急劇增加樣本的缺陷檢測系統。

應用材料公司影像與製程控制事業群副總裁基思．威爾斯（Keith Wells）表示，「我們的新型SEMVision H20系統使世界領先的晶片製造商在檢測工具提供的海量數據中，從雜訊中分離出有用的訊號。我們的系統結合先進的AI演算法與創新電子束技術的卓越速度及解析度，能迅速辨識深藏在3D裝置結構中的最小缺陷，提供更快速、更準確的檢測結果，進而改善晶圓廠的生產周期和良率。」

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