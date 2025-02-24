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宏碁電競筆電 巴西市占連七年稱王

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
Predator Helios Neo 16。圖／宏碁提供
Predator Helios Neo 16。圖／宏碁提供

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）於2024年在巴西電競筆記型電腦市場中，以全年55%的市占率穩居市場龍頭，自2018起於當地連續7年衛冕市占龍頭，展現卓越的市場競爭力。隨著電競市場需求持續攀升，宏碁在第4季市占進一步繳出近60%的好成績，為2024年表現最為亮眼的季度，且12月單月市占亦更達55%，展現其於巴西市場穩固的領導地位。

宏碁指出，巴西擁有龐大的電競玩家群體，對高效能電競設備的需求不斷增長。宏碁旗下電競品牌Predator產品線，透過創新技術與卓越的產品性能，滿足專業與休閒玩家的需求。

宏碁表示，近日甫推出的 Predator Helios Neo 16 AI 與 Predator Helios Neo 18 AI 電競筆電，不僅配備強大的晶片，更提供令人驚豔的顯示技術，並具備高效散熱能力，能流暢地完成所有任務及挑戰，為玩家帶來更極致的電競體驗。

宏碁 電競筆電

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