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精誠資訊與晉泰擴大合作 整合雙方產品與服務

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

資服龍頭廠精誠資訊（6214）24日宣布，將進一步整合晉泰（6221）產品服務與解決方案，全面深化雙方在產品、服務與業務領域的合作，雙方並將擴大投入資源，協助企業達成「數位轉型AI化」目標。

精誠目前持股晉泰超過三成。不同於晉泰客戶類型偏重製造業，精誠資訊客戶產業較廣泛，包含金融、零售、醫療及政府等類產業，其中又以金融產業及政府為大宗。雙方客戶類型不同，彼此互補，未來可為更多台灣企業提供服務。

精誠指出，對晉泰科技客戶而言，精誠資訊在資訊及軟體產業的領先技術應用與服務能量，可提供晉泰客戶更完整的服務，特別是晉泰近年逐漸跨入雲端服務，精誠具備多雲混合及雲地整合能力，可協助晉泰在雲端平台整合服務上更具競爭力。

精誠與晉泰雙方也承諾將擴大投入資源，支持原廠夥伴延伸到百工百業的應用情境、加碼對既有客戶服務的投資，協助企業達成「數位轉型AI化」目標，創造第二條成長曲線。

此外，新的政經環境引領台商全球布局規劃，精誠所提供的全球IT服務，已累積許多服務高科技製造業客戶經驗，透過深入合作擴大服務能量與經營規模，並整合資源做最佳配置運用，將可進一步支援晉泰在日本、東南亞、美國市場的相關製造業與外商品牌客戶在跨國運作的IT整合服務需求。

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