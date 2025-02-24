快訊

經典賽／伍祐城調侃西班牙遭批輕敵 深夜發文道歉：場上我是盡全力

台股收23,565點、下跌164點 台積電收1,075元、下跌20元

蛀牙是「情侶病」！醫曝還可能得胃癌、B肝 提安全接吻5重點

聽新聞
0:00 / 0:00

詹文男 X 曾志新 用 AI 打造全球智慧育兒品牌

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
數位轉型學院院長詹文男（左）邀請雲云科技董事長曾志新（右）至「大師543」單元，分享該公司如何透過數位行銷、AI與全球電商平台，成功從新創公司成長為國際智慧育兒品牌。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男（左）邀請雲云科技董事長曾志新（右）至「大師543」單元，分享該公司如何透過數位行銷、AI與全球電商平台，成功從新創公司成長為國際智慧育兒品牌。數位轉型學院／提供

隨著全球消費市場的轉變，企業紛紛尋求創新轉型之道，雲云科技便是其中的佼佼者。數位轉型學院院長詹文男，特別邀請榮獲國家產業創新獎的雲云科技董事長曾志新至「大師543」單元，分享該公司如何透過數位行銷、AI與全球電商平台，成功從新創公司成長為國際智慧育兒品牌。

雲云科技成立於2017年，旗下主打產品Cubo Ai智慧寶寶攝影機，以人工智慧技術為基礎，提供新生兒安全監測、健康追蹤及睡眠管理等功能，至今已成功銷售全球17個國家。

曾志新表示，公司成立的初衷來自於團隊成員對健康與家庭的關注，並希望透過科技創新，幫助新手父母提供更安心的育兒體驗。產品的市場定位不僅關注於台灣，更是從創業初期即放眼全球市場，特別是歐美、澳洲與日本市場，迅速打開國際知名度。

曾志新表示，數位科技在雲云科技的營運模式中扮演關鍵角色。透過數位廣告投放、KOL行銷、品牌官網及亞馬遜等電商平台，成功建立全球銷售通路。在數位廣告策略方面，消費者平均需要在網路上看到七次廣告接觸，才可能轉換為購買，因此公司透過社群媒體、部落客、口碑行銷等方式，多管齊下強化品牌曝光。

在全球化銷售布局方面，目前約50%的銷售來自亞馬遜，50%來自自家品牌官網，而在不同市場，如美國偏重亞馬遜，澳洲則官網銷售占比更高。客服系統採用AI翻譯與智能客服機制，確保即便是歐洲多語言市場，仍能提供即時的客戶支援。而在數據驅動決策方面，公司建立了即時銷售與庫存報表，使管理層能夠快速調整庫存、行銷預算與市場策略，確保銷售效率最大化。

除了Cubo Ai智慧攝影機外，雲云科技也持續擴展母嬰科技生態圈。例如推出好眠板，這是一款智慧壓力偵測墊，能即時監測寶寶的呼吸狀況，進一步提升睡眠安全性。此外，透過雲端儲存及AI技術，提供自動化的寶寶成長記錄與精選影像回顧，滿足現代父母對育兒科技的需求。未來，雲云科技計劃進一步擴展國際市場，並持續發展智慧育兒生態系，透過AI與物聯網技術，讓全球家庭都能享受更智慧、更安心的育兒體驗。

雲云科技參選國家產業創新獎的原因主要有以下幾點：當問及其為何想參選國家產業創新獎，曾志新提及，參選這個獎項是為了獲得創新能力的肯定、拓展國際市場機會、彰顯企業社會責任，以及獲得更多資源與政策支持，以加速公司成長與品牌國際化發展。

在專訪中，詹文男也請曾志新針對中小企業推動數位轉型應注意的要點提供建議。曾志新指出，企業若要成功轉型，最高管理階層必須親自參與推動，確保跨部門協作順暢。完整專訪如下方連結，點擊馬上收看。

延伸閱讀

亞馬遜衝低軌衛星 昇達科、華通、仲琦、金寶等接單爆發

挑戰Steam地位失敗！亞馬遜Prime Gaming前副總：當時未能理解玩家使用習慣

《007》迎大變動！創作主導權全被亞馬遜接管 元老製片退居第二線

巴西總統推動亞馬遜河口石油探勘案 環保團體批評

相關新聞

科林研發推出原子層沉積新設備 開啟半導體金屬化的新時代

美商半導體設備大廠Lam Research今日宣布推出 ALTUSHalo 設備，這是全球首款利用金屬鉬的特性來生產先進...

宏碁電競筆電 巴西市占連七年稱王

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）於2024年在巴西電競筆記型電腦市場中，以全年55%的市占率穩居市場龍頭，自201...

詹文男 X 曾志新 用 AI 打造全球智慧育兒品牌

隨著全球消費市場的轉變，企業紛紛尋求創新轉型之道，雲云科技便是其中的佼佼者。數位轉型學院院長詹文男，特別邀請榮獲國家產業...

OPPO 中階機 A5 Pro 5G 上市 搭載聯發科 Dimensity 6300

OPPO作為手機AI的普及者，不僅率先將生成式AI導入A系列產品線，更持續降低AI功能門檻，於24日正式發表A5 Pro...

全球BBU市場規模將達3.7億美元 電源供應器雙雄為關鍵整合者

隨輝達（NVIDIA晶片功率）不斷提高，凸顯AI伺服器相對應的電源供應與備援電力議題重要性，預期新建的資料中心將擴大採用...

西門子攜手Alphawave Semi 以先進IP加速客戶產品上市時間

西門子數位工業軟體日前宣佈，為其 EDA（ 自動化設計）業務簽署專屬 OEM 協議，透過 EDA 銷售管道將 Alpha...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。