詹文男 X 曾志新 用 AI 打造全球智慧育兒品牌

隨著全球消費市場的轉變，企業紛紛尋求創新轉型之道，雲云科技便是其中的佼佼者。數位轉型學院院長詹文男，特別邀請榮獲國家產業創新獎的雲云科技董事長曾志新至「大師543」單元，分享該公司如何透過數位行銷、AI與全球電商平台，成功從新創公司成長為國際智慧育兒品牌。

雲云科技成立於2017年，旗下主打產品Cubo Ai智慧寶寶攝影機，以人工智慧技術為基礎，提供新生兒安全監測、健康追蹤及睡眠管理等功能，至今已成功銷售全球17個國家。

曾志新表示，公司成立的初衷來自於團隊成員對健康與家庭的關注，並希望透過科技創新，幫助新手父母提供更安心的育兒體驗。產品的市場定位不僅關注於台灣，更是從創業初期即放眼全球市場，特別是歐美、澳洲與日本市場，迅速打開國際知名度。

曾志新表示，數位科技在雲云科技的營運模式中扮演關鍵角色。透過數位廣告投放、KOL行銷、品牌官網及亞馬遜等電商平台，成功建立全球銷售通路。在數位廣告策略方面，消費者平均需要在網路上看到七次廣告接觸，才可能轉換為購買，因此公司透過社群媒體、部落客、口碑行銷等方式，多管齊下強化品牌曝光。

在全球化銷售布局方面，目前約50%的銷售來自亞馬遜，50%來自自家品牌官網，而在不同市場，如美國偏重亞馬遜，澳洲則官網銷售占比更高。客服系統採用AI翻譯與智能客服機制，確保即便是歐洲多語言市場，仍能提供即時的客戶支援。而在數據驅動決策方面，公司建立了即時銷售與庫存報表，使管理層能夠快速調整庫存、行銷預算與市場策略，確保銷售效率最大化。

除了Cubo Ai智慧攝影機外，雲云科技也持續擴展母嬰科技生態圈。例如推出好眠板，這是一款智慧壓力偵測墊，能即時監測寶寶的呼吸狀況，進一步提升睡眠安全性。此外，透過雲端儲存及AI技術，提供自動化的寶寶成長記錄與精選影像回顧，滿足現代父母對育兒科技的需求。未來，雲云科技計劃進一步擴展國際市場，並持續發展智慧育兒生態系，透過AI與物聯網技術，讓全球家庭都能享受更智慧、更安心的育兒體驗。

雲云科技參選國家產業創新獎的原因主要有以下幾點：當問及其為何想參選國家產業創新獎，曾志新提及，參選這個獎項是為了獲得創新能力的肯定、拓展國際市場機會、彰顯企業社會責任，以及獲得更多資源與政策支持，以加速公司成長與品牌國際化發展。

在專訪中，詹文男也請曾志新針對中小企業推動數位轉型應注意的要點提供建議。曾志新指出，企業若要成功轉型，最高管理階層必須親自參與推動，確保跨部門協作順暢。完整專訪如下方連結，點擊馬上收看。