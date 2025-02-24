OPPO 中階機 A5 Pro 5G 上市 搭載聯發科 Dimensity 6300

OPPO作為手機AI的普及者，不僅率先將生成式AI導入A系列產品線，更持續降低AI功能門檻，於24日正式發表A5 Pro 5G，以萬元內的價位帶，帶來目前市面上AI功能最完備的中階機。

A5 Pro 5G具備AI修圖大師與AI辦公助理，讓用戶以親民價位享有便捷的生成式AI；也加入極致耐用與穩定性，以領先同級的IP69 │IP68│IP66防塵防水等級、濕手螢幕觸控及軍規級抗摔認證，確保在各種嚴苛環境下皆能正常運作。此外，45W SUPERVOOC超級閃充與5,800mAh超大電量加持，為戶外探險、遊戲娛樂及日常使用提供持久且可靠的體驗。

OPPO A5 Pro 5G提供花朵粉與摩卡棕兩款色系，以及6GB+128G與8GB+256GB兩種版本，售價分別為 NT$7,990及NT$9,490元。即日起於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店、官方指定購物平台及電信門市陸續開賣；於OPPO體驗店、OPPO網路商店購機並完成官網登錄，即享1年延長保固。

中階機最強！AI影像、辦公功能齊備 重新定義AI智慧生活

OPPO A5 Pro 5G以萬元有找的親民售價，帶來同級最完備的AI功能；AI修圖大師一鍵優化影像，消除反光、拖影，還可提升畫質，讓照片重獲新生；AI寫真館2.0可將靜態影像化為栩栩如生的藝術創作。A5 Pro 5G更將AI導入辦公場景，一鍵排版、潤飾、續寫文案，風格多變且能精準校正語法，更可輕鬆進行文字摘要或翻譯，高效完成工作任務。

在影像方面，A5 Pro 5G為A系列首度搭載LivePhoto註一功能，可完整捕捉快門前後1.5秒的高品質影片，記錄每個精彩瞬間。 A5 Pro 5G 搭載 5000 萬的高畫素主鏡頭，能夠捕捉豐富的畫面細節，並透過內建影像演算法、人像模式以及 AI 人像美顏功能，讓成像更自然動人。此外，更具備同級唯一水下相機模式註二，讓用戶在水面下也能輕鬆拍攝生動鮮明的照片。

軍規級防護＋頂級IP69防塵防水 打造無懈可擊的保護力

OPPO A5 Pro 5G通過14項軍規測試認證，包含抵禦高低溫、物理衝擊及外部髒污等多項挑戰，確保360°軍規抗摔；所採用升級的強化玻璃，抗碎裂能力比一般的二次強化玻璃提高160%，大幅降低日常摔落碎裂的風險；航太級鋁合金機身，輔以內部海綿仿生緩震設計，可有效吸收碰撞能量，在各種嚴苛環境下都提供安心保障。

此外，更具備領先業界的IP69 │IP68│IP66防塵防水等級，透過機身一體中框工藝和多重密封技術，全方位抵抗水和灰塵的侵襲，加上「濕手螢幕觸控」功能，確保任何情境下操作皆靈敏流暢。A5 Pro 5G將堅固耐用融入每個細節，讓用戶盡情探索生活，無需擔心手機安全。

45W超級閃充、5800mAh大電量 兼顧極速與持久

OPPO A5 Pro 5G搭載高效的45W SUPERVOOCTM超級閃充，並將電池容量升級至5,800mAh，僅需約19分鐘即可充電至30%，讓用戶擺脫電量焦慮，暢玩無阻。同時，具備超過四年的電池壽命，歷經1,600次充電循環仍可維持80%以上的電池容量。

在處理器上，A5 Pro 5G搭載MediaTek Dimensity 6300，並提供6GB+128GB與8GB+256GB兩種大容量版本，更支援高達1TB的外接記憶卡擴充，打造兼具高效能與海量儲存空間的絕佳體驗。

OPPO A5 Pro 5G搭載6.67吋大螢幕，配備1,000尼特超高亮度螢幕，即使在戶外強光下也依然清晰；搭配雙立體聲喇叭及300%超級音量模帶來的沉浸式影音體驗，打造口袋中的影音劇院。

A5 Pro 5G延續A系列的輕巧纖薄基因，帶來花朵粉與摩卡棕兩款時尚配色，機身厚度僅7.76mm，重量輕至194g，是同價位機型中最纖薄之選。其中，花朵粉採用獨家OPPO Glow工藝，於粉、藍、紫的漸層色調中透出若隱若現的杜鵑花紋理，兼具高雅氣質與抗指紋效果。摩卡棕則採用細膩磨砂工藝，呈現溫潤手感，霧面質感亦有效防止指紋沾染，盡顯沉穩內斂。