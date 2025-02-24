西門子攜手Alphawave Semi 以先進IP加速客戶產品上市時間

西門子數位工業軟體日前宣佈，為其 EDA（ 自動化設計）業務簽署專屬 OEM 協議，透過 EDA 銷售管道將 Alphawave Semi 高速互連的矽智財（IP）產品推向市場，其中包括 Alphawave Semi 用於互連和記憶體協定的頂尖 IP 平台，例如 Ethernet、PCIe、CXL、HBM 和 UCIe（Die-to-Die）互連等。除了 IP 銷售管道協議外，雙方還將與客戶共同合作，充分發揮各自的能力和優勢，提供從 Spec 到晶圓的全方位解決方案。

該協議將透過西門子龐大的 EDA 全球銷售團隊，加速客戶獲取 Alphawave Semi 以 AI 驅動的先進矽 IP 平台。這些解決方案包括完整的矽 IP 模組，客戶可取得 IP 授權並將其整合到先進的晶片級系統（SoC）設計中，包括 3D-IC 和小晶片（chiplet）技術。這些解決方案對於 AI、自動駕駛、資料網路、超大規模運算（hyperscaling）和儲存等主要成長市場來說尤其重要，而這些市場中的 3D-IC 設計、chiplet 和先進製程節點亦是發展的關鍵。

西門子數位工業軟體西門子 EDA 執行長 Mike Ellow 表示，「Alphawave Semi 矽 IP 的加入為西門子 EDA 的客戶帶來引領業界的技術，使他們能夠在短時間內於不同行業取得長足進展。我們非常期待與 Alphawave Semi 合作，為先進製程節點提供頂尖的 IP，解決最複雜的互連挑戰。」

Alphawave Semi 總裁暨執行長 Tony Pialis 表示，「西門子數位工業軟體是 AI 和超大規模開發商重要且值得信賴的合作夥伴，此次雙方簽署的協議可整合 Alphawave Semi 的 IP，協助客戶簡化並加快其為尖端技術開發 SoC 的過程。我們的技術有助於打破互連瓶頸，此次合作可大幅擴展我們的客戶範圍，使更多公司能夠提供更高水準的資料處理服務。」

西門子強調，和 Alphawave Semi 的銷售及解決方案團隊攜手合作，以滿足 AI 時代對於客製化晶片，以及基於小晶片的 ASIC 的增長需求。雙方將提供從最初概念到最終生產過程的全面性解決方案。此次合作旨在服務 AI、高效能運算和網路等高成長市場，為不同的客戶提供靈活的商業模式。