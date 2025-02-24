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西門子攜手Alphawave Semi 以先進IP加速客戶產品上市時間

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
西門子攜手 Alphawave Semi，以先進矽 IP 加速客戶產品上市時間。圖／西門子提供
西門子攜手 Alphawave Semi，以先進矽 IP 加速客戶產品上市時間。圖／西門子提供

西門子數位工業軟體日前宣佈，為其 EDA（ 自動化設計）業務簽署專屬 OEM 協議，透過 EDA 銷售管道將 Alphawave Semi 高速互連的矽智財（IP）產品推向市場，其中包括 Alphawave Semi 用於互連和記憶體協定的頂尖 IP 平台，例如 Ethernet、PCIe、CXL、HBM 和 UCIe（Die-to-Die）互連等。除了 IP 銷售管道協議外，雙方還將與客戶共同合作，充分發揮各自的能力和優勢，提供從 Spec 到晶圓的全方位解決方案。

該協議將透過西門子龐大的 EDA 全球銷售團隊，加速客戶獲取 Alphawave Semi 以 AI 驅動的先進矽 IP 平台。這些解決方案包括完整的矽 IP 模組，客戶可取得 IP 授權並將其整合到先進的晶片級系統（SoC）設計中，包括 3D-IC 和小晶片（chiplet）技術。這些解決方案對於 AI、自動駕駛、資料網路、超大規模運算（hyperscaling）和儲存等主要成長市場來說尤其重要，而這些市場中的 3D-IC 設計、chiplet 和先進製程節點亦是發展的關鍵。

西門子數位工業軟體西門子 EDA 執行長 Mike Ellow 表示，「Alphawave Semi 矽 IP 的加入為西門子 EDA 的客戶帶來引領業界的技術，使他們能夠在短時間內於不同行業取得長足進展。我們非常期待與 Alphawave Semi 合作，為先進製程節點提供頂尖的 IP，解決最複雜的互連挑戰。」

Alphawave Semi 總裁暨執行長 Tony Pialis 表示，「西門子數位工業軟體是 AI 和超大規模開發商重要且值得信賴的合作夥伴，此次雙方簽署的協議可整合 Alphawave Semi 的 IP，協助客戶簡化並加快其為尖端技術開發 SoC 的過程。我們的技術有助於打破互連瓶頸，此次合作可大幅擴展我們的客戶範圍，使更多公司能夠提供更高水準的資料處理服務。」

西門子強調，和 Alphawave Semi 的銷售及解決方案團隊攜手合作，以滿足 AI 時代對於客製化晶片，以及基於小晶片的 ASIC 的增長需求。雙方將提供從最初概念到最終生產過程的全面性解決方案。此次合作旨在服務 AI、高效能運算和網路等高成長市場，為不同的客戶提供靈活的商業模式。

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