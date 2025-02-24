中共若侵台毀半導體供應鏈 62.5%認為美將軍事干預

立法院副院長江啟臣成立的「啟思民本基金會」上午公布最新國際現勢民調，報告顯示民眾認為台灣半導體產業是「矽盾」，若兩岸發生戰爭，有62.5%民眾認為美國與西方國家將軍事干預，但有近85%民眾反對台積電2奈米最先進晶片製程技術轉移到美國。面對川普政府的壓力，調查結果顯示，有50.5%民眾認為民進黨政府有以台灣利益優先，積極和美國政府溝通協商。 立法院副院長江啟臣（中）成立的「啟思民本基金會」上午公布最新國際現勢民調，民調中顯示若兩岸發生戰爭，有62.5%民眾認為美國與西方國家將軍事干預。記者曾吉松／攝影 立法院副院長江啟臣（中）成立的「啟思民本基金會」上午公布最新國際現勢民調，有近85%民眾反對台積電2奈米最先進晶片製程技術轉移到美國。記者曾吉松／攝影