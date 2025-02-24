中科二期擴建球證補償爭議未解 自救會300人到中科抗議

中科台中二期園區擴建案一波三折，最大地主興農高爾夫球場與會員間的球證補償問題遲未解決，球場會員權益促進會24日上午帶領300多名會員到中科管理局抗議。中科管理局副局長許正宗表示，興農公司（1712）將於3月7日和促進會面對面溝通協調，中科管理局也會列席，協助會員爭取應有的權益，有信心第1季完成交地，供台積電（2330）建廠。

許正宗表示，中科擴建二期計畫是為了維持台灣半導體科技優勢所進行的產業布局，是國家重大經濟建設，取得土地勢在必行，目前相關行政程序都在積極進行中。

有關高爾夫球會員球證補償問題，中科於去年4月展開土地取得作業開始，即與興農公司多次協商，但因球證為興農公司發放，屬興農與會員間之私權關係，經內政部函釋，球證非屬中科用地取得補償項目，依法須由興農公司召集會員協調處理。經過中科多次努力協商，興農公司已具體承諾將妥為處理，3月7日即將邀集會員展開協調。

許正宗強調，球場會員為維護權益，提出球證補償訴求，中科予以尊重；後續中科也會列席協調會，協助會員表達訴求。期盼雙方理性協商，謀求共識，兼顧產業發展與會員權益，創造三贏。

攸關台積電2奈米以下最先進製程的中科二期園區擴建計畫，最大地主興農球場與會員間的球證補償問題，迄今懸而未決。會員權益促進會稍早決議，擬將球證收回價格由每張180萬元，調漲到320萬元，今天上午集結300多人前往中科抗議。

球場會員權益促進會長陳永豐說，中科原本依立委蔡其昌召開過的協調會內容，要求興農先解決會員賠償問題再談土地價購，但日前會晤之後，他們感覺中科態度已改變，不堅持會員補償先處理的立場，讓會員感覺遭到背棄，才會到中科抗議。

陳永豐說，中科原本可以依協調會，先查估會員球證的行情，再由興農賠償，但此案一再拖延，才會導致會員權益被漠視。