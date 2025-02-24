資策會、台灣富士通簽 MOU 合力打造「低碳數位」新時代

因應全球淨零趨勢，企業供應鏈的碳足跡管理成為關鍵課題。資策會於24日宣布，攜手台灣富士通正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手推動低碳數位技術，以提早因應綠色海嘯的來襲。資策會表示，這次雙方合作聚焦於共同探索綠色供應鏈創新應用與策略，完善供應鏈數據透明化，同時致力於從企業間的碳排放管理切入，協助供應鏈夥伴完善數據透明度，為未來發展建立穩固基礎。

資策會表示，雙方將透過彼此的資源與專業，共同研議可行策略。而未來大家可透過資策會「數位減碳雲」（Digital Sustainability Cloud）協助供應鏈的數據資料交換與蒐集，台灣富士通運用富士通專注於解決社會議題的「Fujitsu Uvance」商業模式中的ESG管理平台解決方案單廠的導入應用，逐步累積台灣製造業碳係數庫，加速達成2050年淨零碳排目標。

資策會董事長黃仲銘表示，台灣富士通公司在數位轉型和解決方案設計方面均具有領先優勢，其服務範圍涵蓋政府機關、流通業、製造業及醫療業等多個領域。雙方將發揮各自的專業與經驗，透過合作結合雙方的核心能力，協助企業建立完善的碳數據管理機制，以提升整體產業競爭力。

黃仲銘強調，減碳轉型不僅是企業的責任，也是全球供應鏈發展的必然趨勢，透過碳數據共通平台，協助供應商與企業有效整合碳足跡數據，促進碳排放透明化，打造可持續的綠色供應鏈體系。

台灣富士通公司董事長王彥人則指出，隨著全球對減碳關注的增加，企業需要完善的數據管理與技術支援來推動低碳轉型。我們很榮幸與資策會攜手合作，共同推動碳數據共享提升產業的綠色競爭力，並期待未來在永續發展領域的進一步合作。

事實上，資策會的數位減碳雲資料交換平台與富士通已於2024年11月完成雙方碳數據交換平台的PACT(*註)對接測試，建立了跨國碳排數據交換管道的基礎。此外，隨著全球減碳行動的推進，碳數據共享的落實將提升供應鏈管理的透明度與可行性，協助產業建立清晰的減碳路徑，邁向淨零碳排目標，開創永續經濟新契機。