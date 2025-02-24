緯軟蕭清志獲頒陽明交大傑出校友 親揭：多虧林憲銘提攜

國立陽明交通大學正式揭曉「2025年傑出校友」名單，而緯創（3231）旗下資訊軟體服務商緯創軟體（4953） 董事長蕭清志也驚喜上榜！面對此次獲獎，蕭清志坦言，謝謝師長與眾多校友一直以來給予自己的肯定，他打從心底的感到榮幸。蕭清志透露，自己在科技業打拚多年，除了要謝謝資訊學院全體老師的支持，也要特別感謝林憲銘董事長、黃慧珠總經理、蔡國智董事長、吳廣義理事長的推薦與支持，多虧了他們一直的力挺，才有今天的自己。

據悉，蕭清志作為交大計算控制系第64級的畢業生，而他與緯創董事長林憲銘不僅是大學同窗（同班同學），兩人也先後在1996年以及2025年獲得校方的肯定，被授予「傑出校友」的殊榮。事實上，這次共有6位來自產官學界的優秀校友，入選「2025年傑出校友」，包括緯創軟體董事長蕭清志、台灣微軟總經理卞志祥、電控工程研究所講座教授吳炳飛、中央研究院副院長唐堂、疾病管制署署長莊人祥、台灣諾基亞通信董事長劉明達等。

蕭清志表示，自己於上周五參加陽明交通大學校慶月系列活動，並與來自產官學界的五位優秀校友共同獲頒「2025年度傑出校友」，他回顧求學歷程，「我ㄧ個鄉下小孩從地方高中踏入交大，一開始以最後一名成績進入計算機與控制工程學系，很快就躋身前列，最終更獲得全額獎學金前往普渡大學深造。這段歲月，不只在師長的提攜及校風的薰陶下拓展視野、格局，也開啟我不斷追求卓越的人生旅程。」