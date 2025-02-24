快訊

經典賽／搶票了！附加賽加開門票全區500元 24日中午開賣

輝達大單塞爆京元電 訂單能見度到2026年 全力攻 AI 測試 毛利率看俏

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

輝達傳包下台積電（2330）今年逾七成CoWoS-L先進封裝產能之際，其主要測試夥伴京元電（2449）訂單同步湧進，這波訂單能見度有機會直達2026年，成為另一大贏家。京元電並將淡出毛利較低的封裝業務，將人力等資源全數轉至利潤較高的測試業務，衝刺營運。

業界指出，輝達Blackwell架構晶片動能強勁，不僅GB200／B300等AI晶片訂單已經滿到今年底，消費性用的最新RTX 50系列繪圖晶片也成為當紅炸子雞，近期頻鬧缺貨並出現終端產品大漲價的狀況，反映「一卡難求」盛況，輝達因而擴大下單供應鏈，並希望協力廠提供更多產能。

因應輝達大單報到，台積電已將CoWoS先進封裝當中的WoS（Wafer on Substrate）產能委外，不僅日月光（3711）投控吃下大筆先進封裝及測試訂單，京元電更拿下高速運算客戶大量前段晶圓測試（CP）及後段晶片最終測試（FT）訂單，將京元電現有產能全數塞滿。

京元電為台灣最大專業晶片測試廠，並有部份封裝業務。京元電測試訂單大增之際，供應鏈近期流出該公司對客戶發出將結束封裝事業接單，淡出封裝業務的通知信，預計今年6月30日結束封裝事業營運。

京元電證實，該公司確實規劃將淡出封裝事業，封裝相關事業群人力將全部留任，並全數轉調以測試為主的部門。

業界研判，京元電淡出封裝業務，是為了全力承接輝達BlackWell架構晶片龐大測試訂單的策略。

由於測試訂單毛利比封裝佳，京元電營運同步喊衝。

法人指出，京元電目前封裝產能占營收比重約為10％，主要偏向毛利率較低的記憶卡晶片封裝，若能將相關人力與資源轉朝毛利較高的測試業務發展，對提升獲利有正面幫助，並將為公司額外帶來至少雙位數以上的營收貢獻。

知情人士透露，京元電此次通知客戶淡出封裝生意，主要即為因應美系客戶龐大測試訂單湧入的策略，要把毛利相對較低的封裝業務人力等資源全數轉攻利潤更好的測試業務。

京元電接單大增，從今年的資本支出手筆即可見一斑。京元電規劃，2025年資本支出為233億元，創歷史新高，並較去年大增七成，同時也申請140億元銀行聯貸，顯示對未來接單深具信心。

京元電 晶片 輝達

延伸閱讀

輝達本周發布財報 外界關注新晶片Blackwell銷售前景

彰化啟動學童大跑步計畫 穿戴式晶片記錄運動里程

被迫接手英特爾 台積電應不會買單

美股重挫台指期夜盤跌 法人：台股關注輝達財報

相關新聞

「亞洲百大商界女性」台灣唯一人上榜 資深投行家：新世代在哪裡？

去年底美國商業雜誌《財星》發表了一份「2024亞洲百大最具影響力商界女性」報告，100人中，上榜人數最多的前5個國家分別是中國、泰國...

川普施壓救英特爾…台積電會接手嗎？魏哲家發言透端倪

5年前，英特爾與台積電的市值相當。但如今，這家美國科技巨人的市值僅剩台積電的8分之1。近日，《華爾街日報》更引述知情人士，稱英特爾不只...

川普全面對等關稅 法人關注蘋果受影響程度

美國總統川普再度升高全球貿易戰態勢，日前已宣示可能對進口的汽車、半導體及藥品課徵約25%關稅，今年底前還將分階段「非常大...

獨／中科二期交地 台積要求保留綠帶 興農啟動與會員協調

攸關台積電設廠的中科二期擴建，據了解，興農除了已宣布會員打球預約僅到四月，初步也接到中科轉來，表示台積電希望在中科的東大...

數發部百億AI投資方案 3月下旬受理申請

數發部數產署今天表示，「加強投資AI新創實施方案」目前正徵選搭配投資單位，預計3月下旬選出創投等搭配投資人，並開放受理新...

藍營立委推媒體議價法規範數位平台負擔義務

在大罷免潮席捲全台情況下，國民黨另闢戰場，立法院這會期將推動民生法案。據了解，國民黨立院黨團列出新會期優先推動23項法案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。