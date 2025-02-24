快訊

烏克蘭設定今年結束戰爭 路透稱澤倫斯基願為和平放棄總統

輝達帶旺！京元電現有產能全滿 接單看到2026年

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
輝達傳包下台積電今年逾七成CoWoS-L先進封裝產能之際，其主要測試夥伴京元電訂單同步湧進，這波訂單能見度有機會直達2026年。圖／聯合報系資料照片
輝達傳包下台積電今年逾七成CoWoS-L先進封裝產能之際，其主要測試夥伴京元電訂單同步湧進，這波訂單能見度有機會直達2026年。圖／聯合報系資料照片

輝達傳包下台積電（2330）今年逾七成CoWoS-L先進封裝產能之際，其主要測試夥伴京元電（2449）訂單同步湧進，這波訂單能見度有機會直達2026年，成為另一大贏家。京元電並將淡出毛利較低的封裝業務，將人力等資源全數轉至利潤較高的測試業務，衝刺營運。

業界指出，輝達Blackwell架構晶片動能強勁，不僅GB200／B300等AI晶片訂單已經滿到今年底，消費性用的最新RTX 50系列繪圖晶片也成為當紅炸子雞，近期頻鬧缺貨並出現終端產品大漲價的狀況，反映「一卡難求」盛況，輝達因而擴大下單供應鏈，並希望協力廠提供更多產能。

因應輝達大單報到，台積電已將CoWoS先進封裝當中的WoS（Wafer on Substrate）產能委外，不僅日月光投控吃下大筆先進封裝及測試訂單，京元電更拿下高速運算客戶大量前段晶圓測試（CP）及後段晶片最終測試（FT）訂單，將京元電現有產能全數塞滿。

京元電為台灣最大專業晶片測試廠，並有部份封裝業務。京元電測試訂單大增之際，供應鏈近期流出該公司對客戶發出將結束封裝事業接單，淡出封裝業務的通知信，預計今年6月30日結束封裝事業營運。

京元電證實，該公司確實規劃將淡出封裝事業，封裝相關事業群人力將全部留任，並全數轉調以測試為主的部門。

業界研判，京元電淡出封裝業務，是為了全力承接輝達BlackWell架構晶片龐大測試訂單的策略。

由於測試訂單毛利比封裝佳，京元電營運同步喊衝。

法人指出，京元電目前封裝產能占營收比重約為10％，主要偏向毛利率較低的記憶卡晶片封裝，若能將相關人力與資源轉朝毛利較高的測試業務發展，對提升獲利有正面幫助，並將為公司額外帶來至少雙位數以上的營收貢獻。


延伸閱讀

台積電 CoWoS 先進封裝接單熱 設備供應鏈跟著火

AI 晶片一哥財報 兩重點

京元電 晶片 輝達

延伸閱讀

輝達本周發布財報 外界關注新晶片Blackwell銷售前景

彰化啟動學童大跑步計畫 穿戴式晶片記錄運動里程

被迫接手英特爾 台積電應不會買單

美股重挫台指期夜盤跌 法人：台股關注輝達財報

相關新聞

台積電先進封裝 大爆單…今年逾七成產能輝達包辦

台積電先進封裝大爆單。業界傳出，輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構GPU晶片需求強勁，已包下台積電今年逾七成...

亞馬遜衝低軌衛星 昇達科、華通、仲琦、金寶等接單爆發

亞馬遜衝刺低軌衛星布局，中長期要發射3,236多顆低軌衛星，近期大力下單供應鏈，為明年商轉做好準備，昇達科、華通、仲琦、...

四大咖炒熱MWC話題 高盛看好科技新顯學

世界行動通訊大會（MWC）將於3月3日至6日在西班牙巴塞隆納登場，業界聚焦AI應用之餘，低軌衛星也是一大重點。全球四大低...

輝達帶旺！京元電現有產能全滿 接單看到2026年

輝達傳包下台積電今年逾七成CoWoS-L先進封裝產能之際，其主要測試夥伴京元電訂單同步湧進，這波訂單能見度有機會直達20...

台積電CoWoS先進封裝接單熱 設備供應鏈跟著火

台積電CoWoS先進封裝接單熱轉並積極擴產，推升相關設備需求火熱，辛耘、弘塑、東捷、友威科、均豪及均華等CoWoS設備鏈...

AI晶片一哥財報 兩重點

全球AI晶片一哥輝達（NVIDIA）26日將舉行財報會議，公布上季財報與後市展望。輝達上季財報首度將最新Blackwel...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。