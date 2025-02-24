四大咖炒熱MWC話題 高盛看好科技新顯學
世界行動通訊大會（MWC）將於3月3日至6日在西班牙巴塞隆納登場，業界聚焦AI應用之餘，低軌衛星也是一大重點。全球四大低軌衛星業者SpaceX、Eutelsat（OneWeb）、亞馬遜、Telesat都參與今年MWC，四巨頭同台登場，預料將釋出最新市場動向與展望，炒熱低軌衛星商機。
外資也對低軌衛星後市按讚，高盛看好低軌衛星將是科技業「新顯學」，預估未來五年全球將發射7萬顆低軌衛星，是目前7,000顆的十倍，並推升整體潛在市場（TAM）快速成長，可望由2024年的150億美元（近新台幣5,000億元）一路飆升，2035年將突破千億美元大關、達1,080億美元（逾新台幣3.5兆元）。
今年MWC大會中，環繞低軌衛星為主軸的非地面網路（NTN）技術標準是一大亮點。國際標準組織3GPP已將NTN標準納入5G之一，衛星通訊成為電信生態系統不可或缺的一部分，不僅擴大全球涵蓋，更增加全球通訊基礎建設的彈性。
GSMA統計，各國電信業者已與衛星公司建立超過90個合作夥伴關係，涵蓋範圍達到行動用戶六成以上。衛星目標是涵蓋全球尚未被網路涵蓋的5億至6億人（占全球人口7%），位於涵蓋邊緣的3億人以及20億至30億台物聯網終端設備。
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