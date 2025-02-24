快訊

烏克蘭設定今年結束戰爭 路透稱澤倫斯基願為和平放棄總統

四大咖炒熱MWC話題 高盛看好科技新顯學

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

世界行動通訊大會（MWC）將於3月3日至6日在西班牙巴塞隆納登場，業界聚焦AI應用之餘，低軌衛星也是一大重點。全球四大低軌衛星業者SpaceX、Eutelsat（OneWeb）、亞馬遜、Telesat都參與今年MWC，四巨頭同台登場，預料將釋出最新市場動向與展望，炒熱低軌衛星商機。

外資也對低軌衛星後市按讚，高盛看好低軌衛星將是科技業「新顯學」，預估未來五年全球將發射7萬顆低軌衛星，是目前7,000顆的十倍，並推升整體潛在市場（TAM）快速成長，可望由2024年的150億美元（近新台幣5,000億元）一路飆升，2035年將突破千億美元大關、達1,080億美元（逾新台幣3.5兆元）。

今年MWC大會中，環繞低軌衛星為主軸的非地面網路（NTN）技術標準是一大亮點。國際標準組織3GPP已將NTN標準納入5G之一，衛星通訊成為電信生態系統不可或缺的一部分，不僅擴大全球涵蓋，更增加全球通訊基礎建設的彈性。

GSMA統計，各國電信業者已與衛星公司建立超過90個合作夥伴關係，涵蓋範圍達到行動用戶六成以上。衛星目標是涵蓋全球尚未被網路涵蓋的5億至6億人（占全球人口7%），位於涵蓋邊緣的3億人以及20億至30億台物聯網終端設備。

MWC 低軌衛星 新台幣

延伸閱讀

富達：看好美股為市場共識 但波動可能加劇

淘寶家具實體店香港開幕 商界：看好香江經濟前景

新日興看俏 高盛喊買

低軌衛星設備布建金門消防 強化救災通訊韌性

相關新聞

台積電先進封裝 大爆單…今年逾七成產能輝達包辦

台積電先進封裝大爆單。業界傳出，輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構GPU晶片需求強勁，已包下台積電今年逾七成...

亞馬遜衝低軌衛星 昇達科、華通、仲琦、金寶等接單爆發

亞馬遜衝刺低軌衛星布局，中長期要發射3,236多顆低軌衛星，近期大力下單供應鏈，為明年商轉做好準備，昇達科、華通、仲琦、...

四大咖炒熱MWC話題 高盛看好科技新顯學

世界行動通訊大會（MWC）將於3月3日至6日在西班牙巴塞隆納登場，業界聚焦AI應用之餘，低軌衛星也是一大重點。全球四大低...

輝達帶旺！京元電現有產能全滿 接單看到2026年

輝達傳包下台積電今年逾七成CoWoS-L先進封裝產能之際，其主要測試夥伴京元電訂單同步湧進，這波訂單能見度有機會直達20...

台積電CoWoS先進封裝接單熱 設備供應鏈跟著火

台積電CoWoS先進封裝接單熱轉並積極擴產，推升相關設備需求火熱，辛耘、弘塑、東捷、友威科、均豪及均華等CoWoS設備鏈...

AI晶片一哥財報 兩重點

全球AI晶片一哥輝達（NVIDIA）26日將舉行財報會議，公布上季財報與後市展望。輝達上季財報首度將最新Blackwel...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。