投資解密！國泰金去年砸重金布AI股 富邦金縮手為哪樁？

壽險金控雙雄布局AI股不同調。據各金控揭露2024年12月底台股大額投資交易名單中，國泰金（2882）新增華碩（2357）、健鼎（3044）、健策（3653）、嘉澤（3533）、力成（6239）、致茂（2360）並回補台光電（2383）和大立光（3008）等共8檔AI概念股，砸重金布局AI；反觀富邦金（2881）僅同步回補台光電1檔AI題材股，似有縮手態勢。

一家金控主管觀察，富邦金2024年第四季將智邦（2345）、信邦（3023）、矽力（6415）、美利達（9914）、祥碩（5269）等5檔科技股剔除大額交易名單，傳產、金融股也各剔除6檔和2檔，合計13檔是去年單季最多，顯示富邦金採區間操作、積極實現資本利得，也趁機降低風險部位，重新布局2025年。

2026年壽險業接軌TW-ICS倒數，預料2025年操盤策略，仍續傾向以資本利得為主，賣股補獲利，可拉高保留盈餘和淨值，降低接軌後的高增資壓力。

值得一提的是，2024年底富邦金持電子股部位已攀升到3,273億元（以市值計算）占富邦金總台股持股8成的高水位，風險集中度偏高，顯示電子股風吹草動也將影響富邦金的金融資產未實現損益優劣。

富邦金、國泰金、新光金（2888）、中信金（2891）、凱基金（2883）等5金控，2024年12月底對電子股總持股債水位季增16.4%到1兆814億元，遠高於電子股指數同期漲8.6%，國泰金、開發金持股各季增34%和27%最高，顯示大加碼，富邦金則偏減碼。

進一步以個股來看，國泰金、富邦金、新光金、凱基金等4家金控同步加碼聯電（2303），除新光金外，其餘3家金控聯袂加碼台積電（2330）、日月光（3711）；金控雙雄也讓台光電重返大額交易名單中。

聯電以國泰金加碼12.5萬張最多，凱基金和富邦金各加碼4.2萬張和3.3萬張；台積電以富邦金掃了近2萬張居首，國泰金加碼1.5萬餘張，凱基金加碼逾7300張；日月光則以國泰金敲進逾1.6萬張最多。

法人說，2024年第四季聯電獲利不如預期，2025年也面臨多重挑戰，四家壽險金控反手加碼聯電，應與去年第四季聯電股價季跌兩成，逢低增持部位。

台積電居技術領導地位與AI需求支撐其長期成長展望，日月光則可望受惠美國商務部(BIS)的出口管制，迎大陸轉單，並隨先進封裝與測試業務成長，其產品組合轉佳也將驅動毛利率與獲利成長，都是壽險金控逢低布局主因。

國泰金大額交易名單中，與上季相較，新增華碩、健鼎、健策、嘉澤、力成、致茂、元太（8069），台光電和大立光共9檔，僅剔除可成（2474），頗有重金布局AI概念股意味，12月底對電子股季增34%顯示大加碼。

富邦金新增台光電、國巨（2327）、可成，剔除智邦、信邦、矽力、美利達、祥碩等5檔，12月底對電子股季增6.3%低於同季電子股8.6%漲幅，顯示偏減碼。

凱基金12月底對電子股季增27%也偏加碼，新增聯發科（2454）；中信金新增華碩與國巨，剔除聯發科、日月光和聯詠（3034）三檔；新光金是唯一減碼台積電者，扣除台積電債券後，估算減碼1.5萬餘張。

金管會要求金控及所有子公司對同一人、同一關係人或同一關係企業的授信、投資等交易總餘額達30億元、或達金控淨值5%者，得按季向對外揭露，投資人也透過此資訊，略為窺見各大金控的投資操作態樣。