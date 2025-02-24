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亞馬遜衝低軌衛星 昇達科、華通、仲琦、金寶等接單爆發

經濟日報／ 記者黃晶琳林薏茹／台北報導
低軌衛星示意圖。 美聯社
低軌衛星示意圖。 美聯社

亞馬遜衝刺低軌衛星布局，中長期要發射3,236多顆低軌衛星，近期大力下單供應鏈，為明年商轉做好準備，昇達科（3491）、華通（2313）、仲琦（2419）、金寶（2312）、台揚（2314）等協力廠迎來較過往數倍計訂單，引爆新一波低軌衛星拉貨熱潮。

放眼目前全球低軌衛星市場，特斯拉執行長馬斯克創辦的SpaceX公司旗下星鏈計畫（Starlink）已發射逾7,000顆低軌衛星，占全球三分之二，用戶數逾460萬戶，稱霸業界。

不讓SpaceX專美於前，全球電商巨頭亞馬遜繼在雲端服務領域拿下全球第一之後，旗下專攻低軌衛星的「柯伊伯計畫」（Project Kuiper）也如火如荼進行。亞馬遜Kuiper計畫被視為SpaceX星鏈計畫的勁敵，正緊鑼密鼓對供應鏈啟動大拉貨，為2026年商轉做好準備。

亞馬遜衝刺低軌衛星布局
亞馬遜衝刺低軌衛星布局

亞馬遜規劃，Kuiper計畫中長期要發射3,236多顆低軌衛星，為此已與多家火箭發射公司簽訂合約，要把低軌衛星送上太空，2026年提供低軌衛星商轉服務。因應低軌衛星商轉倒數計時，今年起是亞馬遜在衛星製造、衛星發射及地面站布局關鍵時刻，引爆供應鏈新一波出貨熱潮。

台灣低軌衛星相關業者透露，已深刻感受到亞馬遜正加緊密集發射低軌衛星的拉貨動能，今年訂單明顯數倍增加。台廠當中，亞馬遜與昇達科合作多年，從衛星籌載到地面站及使用者終端關鍵元件都密切合作。法人表示，亞馬遜未來衛星發射數量倍增，昇達科近期將以模組形式出貨給客戶，加速客戶衛星製造速度。

老牌PCB廠華通是全球低軌衛星用板市占龍頭，通吃包括亞馬遜Kuiper計畫在內的四大低軌衛星業者訂單。華通去年低軌衛星營收呈現倍增強勁態勢，隨亞馬遜低軌衛星拉貨大增，華通相關業務可望延續高成長。

仲琦與亞馬遜往來多年，先前曾獨家供應亞馬遜用戶端無線路由器，奪下五年期大合約。隨著亞馬遜大力衝刺低軌衛星商轉，仲琦在用戶端設備也將迎來大訂單。

金寶專攻低軌衛星地面站主機板，已是國際低軌衛星供應商重要夥伴，並因應客戶需求展開全球布局。金寶總經理陳威昌看好低軌衛星發展，並強調「金寶低軌衛星布建愈多，獲利就愈有機會」，並正積極汰弱留強、拓展高附加價值產品線。

台揚也是亞馬遜衝刺低軌衛星關鍵夥伴。台揚日前指出，低軌衛星關鍵零組件及衛星接收器已經開始出貨，2025年使用者終端也可望開始出貨，2026年將進一步打入衛星本身的衛星籌載的關鍵零組件。

亞馬遜 低軌衛星 華通

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