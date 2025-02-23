伊雲谷攜手雲界數位創新 打造次世代AIoT邊緣運算協作管理平台

雲端服務代理商伊雲谷（6689）近期宣布與軟體服務新創公司雲界數位創新建立戰略合作夥伴關係，以軟硬實力加乘，推動NeoEdge AIoT 邊緣運算協作管理平台在智慧製造、能源管理、交通運輸等領域的應用，助力企業加速雙軸轉型。

伊雲谷表示，此次戰略合作將結合雲界數位創新的技術實力與伊雲谷的全球銷售網絡，由伊雲谷擔任NeoEdge的主要代理夥伴，負責推廣至台灣、東南亞等市場，並拓展全球業務版圖。

雙方將根據各產業需求量身打造市場推廣策略，提升產品滲透率與應用深度，以快速因應各企業的實際需求邁向轉型。雲界數位創新亦將提供完整的技術培訓與支援，確保 NeoEdge 順利導入與加速部署，讓企業能夠高效應用 AIoT 技術，實現 OT 數據治理，推動邊緣運算與雲端整合，落實企業轉型策略。

伊雲谷集團董事長蔡佳宏表示，雲界數位創新的成立代表伊雲谷進軍OT領域的重要里程碑，伊雲谷結合雲界數位創新的技術實力，能夠協助客戶有效串聯地端與雲端，並在 IT 與 OT 的部署上迅速完成佈局。」