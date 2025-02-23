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「亞洲百大商界女性」台灣唯一人上榜 資深投行家：新世代在哪裡？

商業周刊／ 撰文者：黃齊元（老總的兩岸手札）
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

美國商業雜誌《財星》的「2024亞洲百大最具影響力商界女性」報告，台灣有一人上榜，為環球晶圓的董事長徐秀蘭。

去年底美國商業雜誌《財星》發表了一份「2024亞洲百大最具影響力商界女性」報告，100人中，上榜人數最多的前5個國家分別是中國、泰國、日本、香港、新加坡，台灣唯一上榜的企業家是環球晶圓董事長徐秀蘭。徐秀蘭這幾年帶領環球晶圓做了很多海外購併，帶領公司脫胎換骨，是女中豪傑。

令人遺憾的是，我們一直強調女力，過去還有女總統，但僅有一位女企業家上榜。

台灣還有一位傑出女企業家——宏達電創辦人王雪紅女士，她成功帶動宏達電二次創業及轉型，近年又跨入XR領域；最近她將XR部份IP及團隊，以高價賣給Google。

此外，去年超微（AMD）董事長蘇姿丰被《時代雜誌》票選為2024年最佳CEO，她過去10年重整AMD，幫助AMD市值翻了50倍，如今已超越英特爾。

2024亞洲百大最具影響力商界女性中的第一名，是中國女性企業家代表人物——立訊精密創辦人王來春。王來春曾為富士康的基層員工，後來白手起家創辦立訊精密，如今成為中國電子代工龍頭，直接挑戰富士康。

另一位上榜的中國女企業家的是孟晚舟，華為的輪值董事長，她曾任華為財務長、副董事長。華為2024年營收超過人民幣8600億元，為有史以來第二高，她也是傑出女性CEO實例。

撇除這份榜單，近年中國年輕一代更是嶄露頭角。「95後」的郭文景有天才少女之稱，被哈佛大學提前錄取，2023年、26歲時在矽谷創立AI新創Pika Art，開發AI影片製作軟體，2024年6月時估值已達4.7億美元。另外，中國AI新創DeepSeek也有一位天才少女羅福莉（編按：目前已離職）。

蘇姿丰今年55歲，徐秀蘭62歲、王雪紅66歲，台灣中年女企業家有很好的成就，年輕一代在哪裡呢？

我相信台灣不是沒有傑出女性，但社會應該給予她們更多機會、關懷與鼓勵！

《原文《財星》亞洲百大商界女性、台灣一人上榜！資深投行家：新世代在哪裡？

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企業家 王雪紅 環球晶

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