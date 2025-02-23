摘要 1.近日《華爾街日報》引述知情人士，稱英特爾正考慮分拆公司，並可能進行雙線交易，將製造部門交給台積電，晶片設計業務出售給博通。 2.川普政府在這樁談判交易中扮演重要角色，但其立場矛盾，一方面支持交易，另一方面擔心外國公司接管英特爾工廠對國家安全的影響。 3.即便各方達成共識，專家表示此案整合仍面臨重大挑戰，尤其是製程生態系統的差異。目前3家相關公司對此傳聞皆拒絕置評。

5年前，英特爾與台積電的市值相當。但如今，這家美國科技巨人的市值僅剩台積電的8分之1。近日，《華爾街日報》更引述知情人士，稱英特爾不只考慮分拆公司，更可能同時進行雙線交易，一邊由台積電接手製造部門，另一邊則由博通收購其晶片設計業務。對此，3家公司皆拒絕置評。

談判關鍵推手白宮立場矛盾

根據《紐約時報》報導，這項談判的關鍵推手是川普政府。商務部長提名人魯特尼克（Howard Lutnick）已深度參與其中，並將此視為上任後的首要任務之一，而台積電則對此提案持開放態度。

不過，川普政府的態度頗為矛盾：一方面催生這項交易，但另一方面，路透又引述白宮官員表示，川普政府「不太可能」支持由外國企業經營英特爾的工廠，他們對非美國公司接手抱持疑慮。

這種矛盾可能源於其兩難的處境。《紐約時報》分析，白宮一方面希望拯救這家美國半導體巨頭，另一方面又必須考慮國家安全問題。畢竟，英特爾不只是一家企業，更是美國半導體製造業的重要象徵。

目前談判進展處於初期階段

據《華爾街日報》報導，英特爾臨時執行董事長葉里（Frank Yeary）已與可能的買家和川普政府官員進行多次會談。有豐富投資銀行資歷與購併經驗的他向親信表示，他最關注的是替英特爾股東創造最大價值。

而博通正在密切研究英特爾的晶片設計和行銷業務，但收購條件是：唯有英特爾找到合適的製造業務合作夥伴時，才會提出收購。值得注意的是，英特爾已開始為可能的分拆預作準備，包括去年將晶圓代工部門獨立成子公司，並設立獨立營運董事會。

與此同時，從台積電董事長暨總裁魏哲家的發言變化，也可看出這一股來自美國政府的壓力。他曾在去年10月的法說會中表示，公司對收購英特爾工廠沒有興趣。但到了今年1月的法說會，當被問及相同問題時，他的回答變得模糊：「他們是我們非常好的客戶，對台積電的業務很重要。這是我能說的全部。」

根據外媒揭露的資訊，目前這些談判仍處於初期階段，各方都停留在非正式會談，博通尚未提出正式提案，台積電也未確定具體交易架構，雙方之間也沒有協調行動。

即便達成共識還有整合挑戰

即便各方達成共識，整合仍面臨重大挑戰。《華爾街日報》專欄作家加拉格爾（Dan Gallagher）指出，Intel的晶圓代工部門去年虧損逾134億美元，而台積電同期獲利達411億美元。這巨大的效率差距令人擔憂。花旗分析師陳詩韻（Laura Chen）更指出一個關鍵問題：Intel和台積電在製程生態系統、設計方法和製造系統上存在根本差異，這些差異將嚴重影響潛在客戶的信心。

對台灣而言，這是一個充滿機遇與挑戰的時刻。台積電的全球晶片製造領導地位，不僅是台灣的重要戰略資產，更是維持地緣政治平衡的關鍵。正如《華爾街日報》所指出，這項交易若在幾年前提出，恐怕難以想像。但在英特爾近年的困境，加上全球半導體產業版圖快速變遷的背景下，這樣的變革似乎也不那麼令人意外了。

資料來源：路透、彭博、WSJ、紐約時報

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《原文紐時：川普施壓救英特爾！台積電會接手嗎？魏哲家發言透端倪》