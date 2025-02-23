川普全面對等關稅 法人關注蘋果受影響程度
美國總統川普再度升高全球貿易戰態勢，日前已宣示可能對進口的汽車、半導體及藥品課徵約25%關稅，今年底前還將分階段「非常大幅提高」，給予企業到美國設廠時間，最終決定最快4月2日宣布，由於蘋果可能也在此次「無差別」加徵關稅中，市場法人關注受影響程度。
川普宣布將徵收「對等關稅」，並對汽車、半導體和藥品徵收「高於」對等關稅的進口稅，當中，並不會對任何美國企業豁免，使得蘋果也將名列加徵關稅的名單中。
國內大型法人機構分析，川普強調對等關稅將適用於所有公司，包含蘋果在內，其中，若以中國及印度主要產能加徵10%關稅計算，預估影響最大仍是在iPhone，目前iPhone約80%產能以中國為主，其餘印度及其他產能。
蘋果2024年iPhone營收約2,000億美元，且出口金額遠低於終端售價，若關稅成本完全由蘋果所吸收，對蘋果毛利率影響僅1~2%，台灣供應鏈在蘋果代工利潤僅個位數，後續若因對等關稅加徵，預期由蘋果完全吸收關稅成本，後續將會把關稅成本反映至終端客戶。
對ODM而言，最大影響為輸美的iPhone營收因關稅加徵而造成銷售下滑，以美國地區約占蘋果銷售比重的42%，假設因對等關稅造成10%銷售量下滑，將會對整體銷量影響造成約4% 的下滑。
分析師表示，鴻海（2317）預計3月將會給予2025年展望，若後續關稅課徵影響，預估對於鴻海代工iPhone 影響約在個位數；鴻海今年主要成長來源仍是在雲端產品，今年營收估達8.5兆元，營收、獲利幅度達兩成。
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