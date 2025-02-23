獨／中科二期交地 台積要求保留綠帶 興農啟動與會員協調

攸關台積電設廠的中科二期擴建，據了解，興農除了已宣布會員打球預約僅到四月，初步也接到中科轉來，表示台積電希望在中科的東大路保留50至60公尺綠帶的要求，並在興農準備展開樹木移植時，能預先保留。此一發展，使中科二期擴建案似已進入實質交地作業的程序準備階段，但中科和興農至今未證實兩方是否已完成購地簽約。

本報日前已獨家報導，在會員問題遲遲無法解決下，中科管理局為免交地給台積電的承諾再拖延，可能先繞過會員賠償問題，等土地取得之後，再由興農循法律途徑解決會員球證問題。

接著興農球場會員權益促進會14日前往拜會中科，感覺中科以往維護會員態度有所轉變，決定明天上午10時集結3百人至中科抗議，表達訴求。就在促進會宣布抗議活動後，促進會20日收到興農育樂公司的公文通知，請促進會3月7日上午10赴中科開會，就會員權益進一步協調。

對於中科和興農是否已私下簽約價購？目前兩方都未予證實，但相關的後續準備事宜卻很明顯地都已著手啟動。記者上午致電中科管理層，都未接電話，未獲得他們就此事看法。但興農確認已邀請促進會3月7日上午10赴中科開會，就會員權益進一步協調。

據了解，3月7日上午的協調會，同時邀請律師到場，希望雙方就球證如何回收，能有共識。不過，促進會會長陳永豐上午說，明天的抗議活動不會取消，仍會表達誓死捍衛自身權益的訴求。

他說，他們的訴求並未改變。那就是支持開發、市價賠償（320萬元），無法賠償就留下球場、保留綠地，而且反對官商勾結、誓死捍衛權益。且促進會明天到場的人員、任務分配和抗議標語都已製作好。