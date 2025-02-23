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資通訊僱用碩士起薪5.7萬 科技業積極搶才

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
學測成績將於本周二（25日）公布，即將踏入大學的莘莘學子，不僅要選對科系，而且還要繼續向上讀研究所，「薪情」可望超加分。圖／聯合報系資料照
學測成績將於本周二（25日）公布，即將踏入大學的莘莘學子，不僅要選對科系，而且還要繼續向上讀研究所，「薪情」可望超加分。圖／聯合報系資料照

學測成績將於本周二（25日）公布，即將踏入大學的莘莘學子，不僅要選對科系，而且還要繼續向上讀研究所，「薪情」可望超加分。

勞動部最新調查顯示，研究所畢業起薪平均較大學畢業高出1.6萬元，其中製造業研究所畢業較大學畢業足足多出2.5萬元最多，反映科技業積極搶才，偏重晉用薪資較高的研究所畢業生。

勞動部係設定一定年齡以下未升學的畢業生、並依新制勞退首次提繳工資，進行初任人員薪資調查。最近一次是於2024年針對2023年社會新鮮人調查結果指出，2023年初任人員15.6萬人，其中大學畢業占73.4%，研究所占16.8%次之。平均起薪上，研究所畢業為4.9萬元，較大學畢業3.3萬元，多出1.6萬元。

進一步觀察各業，研究所畢業在製造業最吃香。逾四成研究所畢業生為製造業僱用，平均起薪5.7萬，居各業之冠，較製造業大學畢業的3.2萬元，多出2.5萬元，一樣是社會新鮮人，起跑點大不同。

研究所畢業生在出版影音及資通訊、金融及保險、專業科學及技術服務業都很搶手，平均起薪分別為5.6萬、4.7萬及4.5萬元，較大學畢業生起薪皆有明顯拔高，分別多出2.2萬、1.1萬及1.3萬元。

批發零售業研究所起薪4.3萬，亦較大學畢業多1.3萬元；支援服務業研究所畢業亦較大學多出9,000元。惟在住宿餐飲業，不論研究所或大學生，起薪一律3.1萬，學歷完全無差別。

究竟讀那一個學門領域研究所薪資高？勞動部調查顯示，資訊通訊科技領域起薪達5.7萬元，較同學科領域大學畢業生多出2.4萬元。官員解讀，近年半導體業活絡，加上AI浪潮來臨，資訊通訊科技研究所學生可以說是業界搶才的第一目標。

工程製造及營建業研究所畢業起薪也有5.5萬元，高出同領域大學畢業2.2萬元；自然科學數學及統計領域，研究所起薪4.7萬元，較大學畢業多1.5萬元。前三高皆由STEM領域包辦，反映在AI大趨勢下，理工科學生很吃得開。

若是就讀商業管理及法律科系的研究所，起薪有4.2萬元，較大學畢業多出1萬元。農林漁及獸醫、服務業領域，研究所起薪分別4萬、3.9萬，皆比大學生多9,000元。

研究所 製造業

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