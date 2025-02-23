AMD擬賣廠 傳4台企洽購

彭博資訊引述知情人士說法報導，超微（ＡＭＤ）有意賣出去年甫同意收購的資料中心製造廠，正與一群台灣公司洽談中，包括仁寶電腦、英業達、和碩、緯創在內，都已表示收購意願。

知情人士說，超微想轉售的資產價值介於三十億美元與四十億美元之間，最快可能在第二季宣布這筆交易。超微目前仍在評估中，最終未必會敲定協議。

超微、仁寶、英業達、和碩和緯創發言人對此都不予置評。

去年八月超微以四十九億美元收購ZT Systems，接收了這些資料中心製造廠。之前，ＺＴ是英業達人工智慧（ＡＩ）伺服器的長期合作夥伴。超微去年表示，將脫售製造業務，以免與戴爾、慧與科技（ＨＰＥ）等客戶競爭。

彭博先前估計，超微這個製造部門可能賣到十五億至三十億美元。被超微併購的前一年，該伺服器製造事業全年營收約一百億美元。

對潛在買家而言，這是搶得伺服器製造設施、搭上ＡＩ投資熱潮的機會。部分廠房坐落於新澤西州和德州，顯得更有吸引力，因為更有希望避免川普二點○關稅和其他促使科技製造廠遷回美國的措施。

報導指出，包含鴻海在內的台灣公司，倚賴墨西哥作為重要的ＡＩ伺服器組裝與零件生產中心。隨著美國總統川普揚言以重稅對付從墨西哥進口的產品、作為重振美國製造的一環，一些公司已對美國增加投資。例如，自川普去年十一月勝選以來，鴻海已取得美國的土地，廣達電腦的董事會也通過對美國子公司增資二點三億美元。