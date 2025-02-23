超微賣廠 仁寶、英業達、和碩、緯創有興趣
根據彭博資訊引述知情人士說法，超微（AMD）有意出售先前收購的資料中心製造廠區，並正與一些台廠洽談中，包括仁寶（2324）、英業達（2356）、和碩（4938）、緯創（3231）在內，都已表達收購意願。
外電提到，知情人士透露，超微想轉售資產價值介於30億至40億美元間，最快可能在第2季宣布這筆交易。超微目前仍在評估中，還未敲定相關協議。
對潛在買家而言，這是搶得伺服器製造設施、搭上AI投資熱潮的機會。部分廠房坐落於新澤西州與德州，顯得更有吸引力，因為更有希望避免美國總統川普2.0關稅和其他促使製造廠遷回美國的措施。
外電指出，包括超微、仁寶、英業達、和碩及緯創發言人，對於上述消息都不予置評。
超微去年8月宣布以49億美元收購伺服器製造廠ZT Systems，以強化AI運算量能，因此也接收了相關廠區。對超微來說，AI相關業務可說是其接下來營運的重點項目。ZT是英業達AI伺服器長期合作夥伴，英業達因此也將持有ZT約10%股權出售，根據其當時公告，交易總金額約新台幣131億元左右。
超微當年將格芯分割出去後，已是無晶圓廠，多年來主要合作晶圓代工廠為台積電。超微去年曾表示，將脫售上述ZT製造相關業務，以免與戴爾、慧與科技（HPE）等客戶競爭。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言