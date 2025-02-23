超微賣廠 仁寶、英業達、和碩、緯創有興趣

根據彭博資訊引述知情人士說法，超微（AMD）有意出售先前收購的資料中心製造廠區，並正與一些台廠洽談中，包括仁寶（2324）、英業達（2356）、和碩（4938）、緯創（3231）在內，都已表達收購意願。

外電提到，知情人士透露，超微想轉售資產價值介於30億至40億美元間，最快可能在第2季宣布這筆交易。超微目前仍在評估中，還未敲定相關協議。

對潛在買家而言，這是搶得伺服器製造設施、搭上AI投資熱潮的機會。部分廠房坐落於新澤西州與德州，顯得更有吸引力，因為更有希望避免美國總統川普2.0關稅和其他促使製造廠遷回美國的措施。

外電指出，包括超微、仁寶、英業達、和碩及緯創發言人，對於上述消息都不予置評。

超微去年8月宣布以49億美元收購伺服器製造廠ZT Systems，以強化AI運算量能，因此也接收了相關廠區。對超微來說，AI相關業務可說是其接下來營運的重點項目。ZT是英業達AI伺服器長期合作夥伴，英業達因此也將持有ZT約10%股權出售，根據其當時公告，交易總金額約新台幣131億元左右。

超微當年將格芯分割出去後，已是無晶圓廠，多年來主要合作晶圓代工廠為台積電。超微去年曾表示，將脫售上述ZT製造相關業務，以免與戴爾、慧與科技（HPE）等客戶競爭。