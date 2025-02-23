台積電2奈米 月產能年底上看8萬片

台積電（2330）2奈米製程開發進度受矚目，市場傳出，其今年底前相關月產能有機會達到5萬片，甚至上看8萬片。

台積電董事長魏哲家先前提到，在台灣持續擴張先進製程及先進封裝產能，包含台南擴充3奈米、新竹與高雄擴充2奈米，並在多處擴張先進封裝產能。

市場傳聞台積電2奈米製程進展神速，已進入緊鑼密鼓試產階段，其中新竹寶山廠現階段推測已有5,000片至1萬片2奈米製程月產能，高雄廠也已進機小量試產。

業界傳出台積電新竹寶山廠今年內2奈米製程月產能有機會達2.5萬片，對此台積電不予評論，僅強調2奈米製程技術進展良好，將如期在今年下半年量產。

市場預期，順利量產後，台積電新竹與高雄兩地會快馬加鞭提升2奈米製程月產能，年底前合計上看5萬片，如果第二階段進展順利，有機會邁向8萬片。

台積電先前提到，該公司2奈米製程領先業界，希望滿足客戶對節能運算需求，預期在推出的頭兩年間，新設計定案數量將高於3奈米與5奈米，主要受益於智慧手機與高效能運算的推動力。