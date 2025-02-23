台積電衝2奈米 耗材股受惠…中砂、昇陽半等迎大商機

台積電（2330）持續推進最先進2奈米製程，外界預期將帶動供應鏈龐大商機，經過發包廠務工程、採購設備，逐步拉升產能後，接下來是原料耗材相關廠商也會受益，包括中砂（1560）、昇陽半（8028）、M31（6643）、新應材等。

法人指出，中砂是台積電鑽石碟供應商，隨製程演進，該公司在更新一代製程中占大客戶供應比重會更高。鑽石碟是中砂近年業績成長最大動力，該公司去年營收創新高，首度飛越70億元。法人評估，中砂鑽石碟業務今年有機會保持雙位數百分比成長，帶動整體業績增長。至於再生晶圓，中砂已著手擴充產能，從目前每月30萬片規模，預計下半年擴增到33萬片。

法人表示，由於工作天數少，中砂本季營收可能比上季小減，但仍會年增，後續2、3季可望呈現季、年雙增態勢。後續在傳統砂輪業務相關併購案完成後，今年營收展望還有機會上修。

台積電2奈米製程供應鏈概況

再生晶圓廠昇陽半業績連四年創高，去年每股純益2.85元，為該公司掛牌以來新高。由於有客戶外包訂單加持，且隨客戶推展到更先進製程，相關再生晶圓用量會更多，可望對昇陽半業績增添柴火。

昇陽半到去年底止，再生晶圓月產能達63萬片。台系大客戶外包量持續增加，該公司為因應客戶更多高階應用需求積極擴產，預計今年底整體月產能將達80萬片，於全球再生晶圓市場居領先地位。法人認為，受惠新產能帶來的效益，昇陽半本季業績持續季增，改寫單季紀錄。

在矽智財廠M31方面，該公司去年營運遇亂流，主要受到與北美整合元件廠（IDM）洽談合作進度遲滯、非AI應用成熟製程需求疲軟及同業競爭等影響。不過法人認為，M31今年營運有望重返成長軌道，增幅上看雙位數百分比。

據了解，M31今年可望認列2奈米相關IP授權金收入，是市場極少數同時切入台積電與三星2奈米製程布局的廠商。

至於新應材，公司提到，表面改質劑是未來成長動能，預期將隨2奈米製程導入量產進入成長爆發期。