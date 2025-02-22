馬斯克xAI發表Grok 3 法人看好四檔台系供應鏈受惠
馬斯克（Elon Musk）創辦的xAI，日前正式發表新一代AI模型Grok 3，號稱「地表最聰明AI」。法人看好，隨高階AI GPU需求強勁，Dell、Supermicro及台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）、雙鴻（3324）等相關供應鏈將為主要受惠者。
投顧法人分析，Grok 3是xAI最新推出第四代大型語言模型，較前一代具備更強大推理能力、計算能力及語音功能，並導入全新DeepSearch技術，訓練過程投入超過20萬顆輝達GPU，使模型計算能力較前代提升至少十倍以上，與OpenAI、Anthropic、GoogleDeepMind等主要競爭對手拉近距離。
Grok 3標準版為全功能的核心大型語言模型，輕量版適用於低資源環境，運算需求較低，推理專版則加強邏輯推理與問題拆解能力，適用於數學、科學、程式設計等領域，輕量推理版具備推理能力但計算資源需求更低。法人評估，這些版本聚焦推理能力，突顯AI模型競爭力的核心要素。
法人指出，Dell及Supermicro共同建構xAI位於田納西州的ColossusAI超級電腦，初期機櫃供應量各占半數，但受Supermicro會計合規性疑慮影響，xAI已調降相關訂單比重。
另一方面，Dell 預計近期與xAI敲定逾50億美元訂單，預計2025年交付搭載 輝達GB200晶片的AI伺服器。供應鏈消息指出，xAI已向輝達下1,600台GB200 NVL72伺服器機櫃，OEM廠組裝良率持續提升，將逐步滿足市場需求。
法人認為，隨Grok3需求強勁，大型雲端服務提供商持續擴大晶片與伺服器採購，將推動台積電、輝達等上游供應鏈需求延續，並帶動下游供應商Dell、Supermicro及相關供應鏈營運成長。
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