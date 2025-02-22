宏碁超越陳家成振樺科大股東 華碩、聯想3方怎麼喬？

工業電腦廠振樺電子（8114）獲得宏碁（2353）加碼投資，振樺成為少數獲3大PC品牌宏碁、聯想、華碩（2357）投資的IPC公司。振樺董事長鄭傑文表示，跟宏碁的合作在公司面，不與生意面伙伴聯想、華碩衝突，會大量運用宏碁在歐亞Enfinitec跟海柏特服務體系能量，為SDA（軟體定義智能設備）業務提供後援。

宏碁2023年投資11.77億元（上限）入股間接取得振樺10.8%股權後，2025年2月又宣布加碼上限34.48億元，累計間接取得振樺29%股權，以46.25億元代價超越創始股東陳家，成為振樺第一大法人股東。

但複雜的是，振樺電子2020年跟聯想電腦合資，振樺電持股35%、聯想持股65%成立合資LPK(Lenovo-POSIFLEX-Kiosk)公司，專注零售物聯網業務，華碩2021年及2022年也分兩階段取得振樺100%子公司瑞傳45%股權股票，這也讓振樺集團母子公司合作股東擴大至宏碁、聯想、華碩，剛好是PC界3大廠。

對於振樺大股東變宏碁，是否跟既有合作伙伴聯想及華碩產生矛盾？將來如何折衝三方勢力？鄭傑文表示，宏碁接手財務投資人退場股權，屬於股東間的交易，振樺跟宏碁也沒有業務面合作，但期望宏碁對集團基礎建設有所幫助。

他指出，振樺6~7年前邀財務投資人入股，該基金6~7年也屆退場時間，宏碁2023年接手部分股權（10.8%），如今其他財務投資人退場，雙方議定移轉剩餘股權，宏碁因此取得雲川興業股權（持有29%振樺特別股），讓宏碁從2023年間接取得10.8%，一舉則提高至持股29%。

他表示，振樺特別私募股的股東股權移轉，振樺無權干預發言，但宏碁將是振樺的Corporate partner企業伙伴，未來會跟宏碁的全球服務體系合作，協助振樺SAD業務的基礎建設，其次治理層面，宏碁能就經營方針提供支持穩定傳承力量。

目前宏碁持股振樺1席董事，鄭傑文掌握的云拓資本持股2席，陳家持股3席，2026年振樺董監改選，隨宏碁成大股，是否出現董事會席次變化仍待觀察。

宏碁成振樺大股東，聯想及華碩對此態度如何？鄭傑文未作透露，他強調，華碩跟聯想是振樺生意面伙伴，聯想在零售領域，華碩則透過瑞傳在嵌入式領域合作，業務面沒有跟宏碁合作，且宏碁跟振樺都是上市公司，三方的合作不會受影響。

瑞傳近年跟華碩AIOT部門密切合作，瑞傳總經理亦由華碩高階主管派駐，瑞傳拿下半導體檢測設備大單，也讓業務快速成長。

振樺近年新戰略是朝SAD（軟體定義智能設備）方向發展，提供客戶軟硬整合及客製化設計製造服務，2018年切入美系AI晶片龍頭AI模組檢測設備業務、亞馬遜智慧零售逆物流、高階醫療業務，業績逐步成長，2024年營收衝上138.9億元，年增4成衝上歷史新高，成宏碁也追加持股。

鄭傑文再三提到，後續會大量運用宏碁集團的售後服務（維修及Call Center網路），期望SAD業務在宏碁售後服務量能協助下，加快推動歐洲及東南亞佈局成績，而美國科羅拉多州新生產據點有機會今年敲定（現有為承租廠房），屆時將發行8億元CB，其他在越南、墨西哥、美國及台灣都有生產據點。

Enfinitec是宏碁小金雞？振樺槓桿其歐亞售後服務網能力

宏碁在2023年成立Enfinitec，提供宏碁以外各式電子產品品牌維修服務，服務範圍不侷限IT產品，也包含家電等消費電子產品提供售後服務商機，宏碁提供資料顯示，Enfinitec在泛歐有8個維修中心及100個伙伴，波蘭設立維修據點，並設立10個Call Center，提供泛歐28個國家共22個語言服務。

宏碁表示，提供歐洲90%商品5天維修完成承諾，每年維修能量超過200萬台，服務客戶超過400萬人次，Enfinitec支援服務維修工程師1100人。

宏碁主管透露，隨疫後消費市場成長性超越商用電子，2025年預期換、、機潮及AI導入，帶來新一波電腦更新潮。未來2~3年中東非市場將是泛歐市場重點業務，他們也已在哈薩克建立在地產線。

宏碁推出了「宏碁即服務Acer as a Service」和「宏碁智慧融資Acer Smart Financing」等解決方案，爭取商用市場企業資訊託管服務，融資合約的起價為 1,000 歐元。宏碁主管表示：現代人生活在一個所有權不再是唯一選擇的時代，汽車跟電信產業大多數公司習慣於託管服務，例如汽車和電信行業。

為推動品牌、託管服務，宏碁在歐洲成立Enfinitec子公司負責售後服務，在亞太則有海柏特負責維修及售後服務，目前海柏特已經登錄興櫃，Enfinitec是否會在歐洲當地資本市場上市頗值得關注，無論兩小虎上市與否，宏碁集團都以近50億元及資訊服務業量能，贏得振樺陳家的青睞。