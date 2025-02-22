「數物人才」均薪直逼7萬 跨域求才號角響徵才會台大登場

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾在公開場合表示，台灣是「AI的起點」，不僅將成為輝達重要的全球研發基地，更將為台灣帶來千人以上的就業機會，進一步催化了理工系所的熱度，觀察2025年大學指考放榜最低錄取分數排行，台大、清大、交大、成大的熱門二類系所，可以發現頂大第二類組的高分排名，幾乎由電機系和資工系包辦，由此可見其熱門程度及競爭激烈程度。

然而近年來科技業缺工情況嚴重，業界也紛紛響起「跨域求才」號角，根據1111人力銀行調查指出，科技業偏好晉用的三大學群依序為資工學群50.6%、工程學群49.3%、數理化學群31.2%。近年熱門的大數據、AI人工智慧，或是傳統產業的自動化，皆需要數學物理背景人才，因而近年在就業市場愈來愈受到重視。

為深入挖掘數物背景人才的多元潛能，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署、台灣大學數學系、國科會科學推展中心數學組、國科會科學推展中心物理組共同主辦的「數學物理系所徵才會」，今（22）日於台大舊體育館登場。

活動現場除有徵才攤位外，也舉辦兩場活動，不只邀請到台大/師大/中央/東華/東海 物理系所系主任與高中生對談，讓學生認識物理之外，更重磅邀請台積電（2330）楊宗銘博士、台積電慈善基金會執行長彭冠宇以及國際半導體產業協會台灣區副總裁蘇貞萍親臨分享，從半導體產業及台積電人才開發的觀點促進學生及家長對於數學/物理未來發展及瞭解這兩門學科對尖端產業發展的重要性。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，為解決科技業缺工現況，促進數物人才與企業之間的交流，1111人力銀行協助籌備2025【數理領航 物求好職】數學物理系所徵才會(https://event.1111.com.tw/event25/ntumath/home)，網站釋出近千個工作機會、更有保證年薪百萬元起跳的職缺，人才需求多元，薪資極具競爭力，歡迎求職者主動投遞履歷，勇敢展開職涯新頁。

徵才博覽會現場有台積電、安謀國際、穩懋半導體、精誠資訊、億光電子、欣興電子、鈊象電子、永豐銀行、昇恆昌、PCHOME等知名企業大舉徵才，現場湧進大批人潮擠得水洩不通，仔細詢問工作內容、薪資待遇及員工福利，不少學生慕名而來，展現初生之犢的強烈企圖心。

身為世界第一IC載板領導者的欣興電子，看重數理系學生在問題識別與分析方面的能力，希望在博覽會招募具有數據分析、邏輯思維強、並具備優秀整合能力的人才，進行智能工廠中的製程及良率分析。在世界各地持續擴廠下，欣興電子也尋求擁有優秀語言能力的人才，協助公司拓展國際市場。公司根據學術背景和專業技能，人盡其才，並提供系統化的專業培訓，完善的員工福利，穩定調薪，也獲得RBA的認證，打造友善的工作環境，歡迎新鮮人的加入。

永豐銀行策略人才計畫涵蓋數據分析、風險管理與金融科技等領域，歡迎具數學與物理背景者加入。透過統計、機器學習與數理建模，協助風險評估、信用評分、市場預測以及大數據與區塊鏈等技術應用。面試者需加強 Python、R 程式語言、數據分析及機器學習技能，同時結合金融知識，展現跨領域整合的潛力，共同創造科技新時代。

台南人陳先生是成功大學物理系碩士，為參加此次徵才活動，特地提前一天北上住宿準備。現為家教的他表示，補教業競爭激烈，難以突顯個人特色，加上少子化影響，招生愈發困難。隨著新興產業對物理邏輯能力的需求增加，他決定重返職場，尋求研究相關職位，並已鎖定欣興電子、國家同步輻射研究中心等公司進行了解。

今年2月自東吳大學統計系畢業的陳小姐，透過教授私訊得知此次徵才活動，特地前來尋找工作機會並認識企業。她認為統計學的核心優勢在於預測未來，而自身擅長數據精算與建模，因此希望投身金融業，擔任數據分析師。她期望加入高薪企業，首份工作起薪至少 5 萬元，並期許能發揮專業所長，為企業創造價值。

國科會自然處科學推展中心數學組主任崔茂培指出，數學不僅是一門學科，更是一種核心思維方式，貫穿科技、金融、工程、生物醫學等多個領域。在當代科技快速發展的背景下，數學的影響力愈發顯著，特別是在人工智慧、機器學習、數據科學與量子計算等領域，數學理論與方法扮演了至關重要的角色，許多關鍵技術，如深度學習中的神經網絡架構、最佳化演算法、密碼學與量子資訊理論，皆根植於數學的基礎，希望有愈來愈多企業可以看到我們人才展現的價值。

臺灣物理學會副理事長郭建成表示，物理系的學生擁有豐富的數學背景，在課程中培養從問題下手，聯合系統模型，再去解決問題的能力，對於研發工作發展非常有優勢，在科技大廠及華爾街都是高階人才的熱門之選。物理研究推動中心主任陳柏中也直指，AI與物理學有密切關聯，物理系學生進入科技業的比例超乎想像。台灣在部分科技領域不再只是追隨者，甚至成為領先者，尤其在半導體與AI等產業，面對未知問題，數學與物理的訓練能提供解決問題的方法，使學生在科技領域能有卓越表現發揮專長。