AI如何應用交通領域？自駕車技術發展挑戰公共運輸交通法

人工智慧（AI）科技日趨成熟，在交通領域的應用，最受關注的就是自駕車，特別是自駕車運用於公共運輸，通常被認為是打造智慧交通、智慧城市的關鍵。不過，目前國內自駕車的法制尚未完備，自駕車只能停留在無人載具科技創新實驗條例框架下的實驗場域內行駛，如何讓自駕車能夠在一般道路行駛，並運用在公共運輸上，成為法律上的重要問題。

財團法人人工智慧法律國際研究基金會今日與實踐大學法律學系攜手舉辦「自駕車公共運輸交通法制建構專家座談學術研討會」，探討自駕車公共運輸交通法制建構的議題。

行政院政務委員林明昕致詞時表示，要解決自駕車在公共運輸上的法律問題，應該參酌外國先進法制，同時聆聽各界意見，找出適合我國的法律規範，應對自駕車發展所帶來的全新挑戰。

實踐大學董事長謝孟雄提到，科技發展一日千里，人類與法律能否跟得上，是重要的問題，但不變的是，對於交通安全的追求。實踐大學講座教授暨人工智慧法律國際研究基金會執行長張麗卿也表示，AI發展是未來趨勢，法律也必須隨之興革，才能因應AI時代的需求；為了建設智慧國家，打造智慧交通社會，相關的自駕車法規必須跟上國際潮流。

人工智慧法律國際研究基金會董事長朱兆民開場引言，表示AI在道路交通的應用上，目前自駕車是最重要的議題，值得各界重視，建構適合我國的法制。人工智慧法律國際研究基金會創會董事長許宗賢則指出，交通工具除了道路、天空以外，海洋與海下的交通，在AI時代，整個自動駕駛的科技會有更廣泛的應用，相對的法律問題也會突出。

在自駕車公共運輸法制的議題上，本次研討會的學者專家，分別針對歐盟、德國、英國、美國、日本、新加坡等國家或地區的自駕車公共運輸法制進行探悉，從中討論值得我國法制借鏡之處。從比較法觀察，世界各國都重視自駕車應用的行車安全、隱私保護；但在立法體例上，德國、日本等法制建立在既有的法律之上，進行配合自駕車的修正；但英國則是採取獨立立法。世界先進國家或地區的立法，有值得參酌之處，但也不能忽略本土的想法。就此，由實踐大學講座教授張麗卿帶領的研究團隊，訪談交通、金融管理主管機關，自駕車業者、路權團體及其他自駕車公共運輸領域的專家學者，並從中剖析，進而試圖提出立法政策的建議。

今日的研討會並展示由張麗卿擔任主持人，國科會補助指導的「自駕車於公共運輸之交通法制建構」研究案產出的初步成果；會議也特別邀請到目前自駕公車業界的領頭羊--豐榮汽車客運董事長徐弘豐、勤崴國際科技副總林映帆等人，針對內容進行分享與交流。