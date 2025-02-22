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電子硬體股進入淡季 法人點名這九檔營收展望強勁個股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

電子硬體產業進入淡季，法人建議，短期可關注上半年營收展望較強廠商，包括受惠GB200與ASIC AI出貨放量的鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、勤誠（8210）、川湖（2059），及RTX-50顯卡、iPhone 16e新品問世的華碩（2357）、雙鴻（3324）、大立光（3008）。

大型本國投顧分析，受到工作天數較少影響，多數IT硬體廠商元月營收月減、但持續年增，尤其伺服器供應鏈，其中，通用型伺服器需求帶動多數ODM伺服器營收強勁，抵消筆電淡季影響。

伺服器零組件廠商元月營收年增20%以上，優於預期，主要拜AI伺服器增長。台灣前五大筆電ODM廠元月出貨量月減25%，但根據指引，第1季將年持平且僅季減10%，優於過往季節性表現。

先前市場擔憂GB200機櫃出貨量不如預期，且DeepSeek對AI需求產生負面影響，使多數伺服器供應鏈估值遭到下修，所幸美系大型雲端服務商釋出正面資本支出展望，2025年將年增32%，較先前預估12%明顯上修，大多用於投資AI伺服器基礎建設。

根據產業調查，GB200機櫃組裝情況已經改善，法人預估第1季GB200出貨量2,000至3,000櫃，第2季將明顯季增。美系四大CSP今年GB200 NVL72機櫃訂單預估2.5至3萬，下半年將開始出貨GB300，今年ASIC AI伺服器需求亦將成長。

法人認為，隨股價反映負面消息，市場應開始關注第1季營收展望因GB200及ASIC AI伺服器出貨轉強、第2季營收持續季增廠商，包括鴻海、廣達、緯穎。

PC方面，品牌廠在CES展示新機種、3月RTX-50電競PC將推出，法人看好PC營收繼第1季優於季節性表現後，第2季持續季增。隨輝達RTX 5070 Ti及RTX 5070陸續銷售，正向看待板卡廠短期營收動能。

AI 伺服器 營收

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