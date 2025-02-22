陸加強管制原料 不利供應鏈

日本官員與企業主管表示，中國大陸加強對半導體原物料的出口管制，將對全球電子供應鏈構成重大威脅。

北京去年12月宣布「原則上」禁止對美國出口鎵、鍺、銻和所謂超硬材料。中國大陸2023年8月已對美國盟邦日本加諸出口限制。日本官方數據顯示，這18個月來，日本從大陸進口的鎵已崩落85%。

此外，北京也祭出另一項出口管制，禁止對特定軍用用戶輸出內含鎵的物資。東京官員擔心，受這些規定影響，為數眾多的日本對美出口都必須向北京申報。例如，日商若為特斯拉電動車生產馬達、供應博通光通訊雷射用的砷化鎵，或為蘋果iPhone製造晶片，可能都必須向北京申請出口許可。

日本企業是全球3G（鎵、鍺、石墨）最大用戶，這些原料是製造馬達、晶片、電池等電子和汽車零件必需的關鍵材料。例如，鎵在高頻雷達技術、5G通訊和電力電子領域都不可或缺，隨著尖端電力半導體由鎵取代矽成為大勢所趨，重要性將有增而無減。全球98%的鎵供應掌控在中國大陸之手。

本月，中國大陸又對鎢、銦等另外五項關鍵礦物加強管制，還擊川普對大陸進口貨加徵10%關稅。官員表示，限制鎢出口已經對日本企業造成問題。

日本官員說，12月那一輪的出口管制，形同「宣告對世界其他國家發動經濟戰」。