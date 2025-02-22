快訊

「台灣魚類研究的國寶」沈世傑辭世 享耆壽99歲

經典賽／中華隊爆冷敗…外媒也震驚「大巨蛋寂靜 能聽見西班牙休息室的聲音」

國定假日法制化…勞動節、教師節全國放假 藍綠白有共識

陸加強管制原料 不利供應鏈

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

日本官員與企業主管表示，中國大陸加強對半導體原物料的出口管制，將對全球電子供應鏈構成重大威脅。

北京去年12月宣布「原則上」禁止對美國出口鎵、鍺、銻和所謂超硬材料。中國大陸2023年8月已對美國盟邦日本加諸出口限制。日本官方數據顯示，這18個月來，日本從大陸進口的鎵已崩落85%。

此外，北京也祭出另一項出口管制，禁止對特定軍用用戶輸出內含鎵的物資。東京官員擔心，受這些規定影響，為數眾多的日本對美出口都必須向北京申報。例如，日商若為特斯拉電動車生產馬達、供應博通光通訊雷射用的砷化鎵，或為蘋果iPhone製造晶片，可能都必須向北京申請出口許可。

日本企業是全球3G（鎵、鍺、石墨）最大用戶，這些原料是製造馬達、晶片、電池等電子和汽車零件必需的關鍵材料。例如，鎵在高頻雷達技術、5G通訊和電力電子領域都不可或缺，隨著尖端電力半導體由鎵取代矽成為大勢所趨，重要性將有增而無減。全球98%的鎵供應掌控在中國大陸之手。

本月，中國大陸又對鎢、銦等另外五項關鍵礦物加強管制，還擊川普對大陸進口貨加徵10%關稅。官員表示，限制鎢出口已經對日本企業造成問題。

日本官員說，12月那一輪的出口管制，形同「宣告對世界其他國家發動經濟戰」。

北京 日本

延伸閱讀

大谷翔平的故鄉！日本岩手縣「前澤牛」首登台中

日本「熊害」頻傳…當局擬今秋前放寬規定 允在市區使用獵槍

台中辦永續農業研討會 與日本岩手縣農畜產業交流

日本皇位繼承人悠仁成年 3月3日將首度召開記者會

相關新聞

川普裁員 晶片法恐名存實亡…台積補助能否全到位變數增

美國政府監督並管理美國晶片業投資基金的機構據將裁減約500個職位，半導體業顧問業者Semiconductor Advis...

陸加強管制原料 不利供應鏈

日本官員與企業主管表示，中國大陸加強對半導體原物料的出口管制，將對全球電子供應鏈構成重大威脅。

黃仁勳談DeepSeek 有利輝達…對晶片需求將不減反增

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期回應中國大陸DeepSeek引發輝達股價賣壓，表示投資人...

鴻海、廣達：GB200本季量產

輝達（NVIDIA）下周將公布財報，已有外資看好GB200的出貨成長。AI代工大廠鴻海與廣達均表示，GB200本季量產出...

日擬找特斯拉投資日產 FT：鴻海可能變少數股東

金融時報報導，日本重量級人士組成的團體起草提案，計劃邀請特斯拉（Tesla）投資日產汽車成為最大投資者，鴻海有可能成為少...

瑞儀加碼投資台灣133億 碩天、恒升等五業者也擴大布局

投資台灣事務所昨（21）日通過六家企業擴大投資台灣，其中，深耕顯示器背光模組與前光板等光學零組件製造的瑞儀光電投資逾13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。