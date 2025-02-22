陸加強管制原料 不利供應鏈
日本官員與企業主管表示，中國大陸加強對半導體原物料的出口管制，將對全球電子供應鏈構成重大威脅。
北京去年12月宣布「原則上」禁止對美國出口鎵、鍺、銻和所謂超硬材料。中國大陸2023年8月已對美國盟邦日本加諸出口限制。日本官方數據顯示，這18個月來，日本從大陸進口的鎵已崩落85%。
此外，北京也祭出另一項出口管制，禁止對特定軍用用戶輸出內含鎵的物資。東京官員擔心，受這些規定影響，為數眾多的日本對美出口都必須向北京申報。例如，日商若為特斯拉電動車生產馬達、供應博通光通訊雷射用的砷化鎵，或為蘋果iPhone製造晶片，可能都必須向北京申請出口許可。
日本企業是全球3G（鎵、鍺、石墨）最大用戶，這些原料是製造馬達、晶片、電池等電子和汽車零件必需的關鍵材料。例如，鎵在高頻雷達技術、5G通訊和電力電子領域都不可或缺，隨著尖端電力半導體由鎵取代矽成為大勢所趨，重要性將有增而無減。全球98%的鎵供應掌控在中國大陸之手。
本月，中國大陸又對鎢、銦等另外五項關鍵礦物加強管制，還擊川普對大陸進口貨加徵10%關稅。官員表示，限制鎢出口已經對日本企業造成問題。
日本官員說，12月那一輪的出口管制，形同「宣告對世界其他國家發動經濟戰」。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言