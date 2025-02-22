川普裁員 晶片法恐名存實亡…台積補助能否全到位變數增

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國政府監督並管理美國晶片業投資基金的機構據將裁減約500個職位。 路透
美國政府監督並管理美國晶片業投資基金的機構據將裁減約500個職位。 路透

美國政府監督並管理美國晶片業投資基金的機構據將裁減約500個職位，半導體業顧問業者Semiconductor Advisors分析師梅爾（Robert Maire）解讀，這可能變成美國晶片法（Chips Act）的催命符，重擊半導體和晶片設備公司。

彭博資訊與Axios等媒體報導，川普政府計劃裁減「國家標準與科技研究院」（NIST）約500個職位。NIST是商務部轄下的實驗室，任務之一是監督並管理拜登政府為提振美國晶片業發展而設立的投資基金。晶片法提供約390億美元的在美興建半導體廠補貼，以及為昂貴的晶片製造設備提供稅務優惠。

晶片法恐名存實亡
晶片法恐名存實亡

梅爾在發布給客戶的報告內指出：「NIST人士已確認，預期很快會開始裁員，可能就在本周，聽起來晶片法將是主要目標。若沒留人處理晶片法的行政事務，（晶片法）形同將名存實亡，因為沒人能驗證企業是否達到補貼的要求，更別說開出支票」。

梅爾一直對晶片法的前景感到不安，原本希望在共和黨州設廠的企業能不受支出刪減的影響，現在看來可能也難以倖免。晶片法目前補助最多的業者是英特爾和美光，應用材料和科林研發等美國晶片製造設備製造商則有望受惠於客戶的新廠設備支出。

台積電（2330）等業者請領的補助究竟能否全數到位，還不明朗。

梅爾認為，美國政府還沒想透徹了解所有影響，「100%的AI晶片都是從台灣進口」，不只超微（AMD）的晶片是100%進口，就連英特爾進口的晶片都增加，「遠超過80%的晶片都是外國製造」，還有絕大多數的記憶體晶片都靠進口。

外界已預料蘋果公司不會獲得關稅豁免，美國銀行（BofA）分析師莫罕預期蘋果產品可能全面漲價以抵銷關稅影響。

半導體 晶片 美國

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