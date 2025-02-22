日擬找特斯拉投資日產 FT：鴻海可能變少數股東
金融時報報導，日本重量級人士組成的團體起草提案，計劃邀請特斯拉（Tesla）投資日產汽車成為最大投資者，鴻海有（2317）可能成為少數股東，對此議題，鴻海昨（21）日沒有評論。
不過，鴻海董事長劉揚偉之前表示，跟日系車廠的合作並不只有日產一家，和其他廠牌的車廠也正在洽談中，「未來一到兩個月會有合作案公布。」
劉揚偉強調，鴻海一直和多家車廠有接觸，日產、本田都是其中之一，和日產大股東雷諾也有接觸，彼此也有討論到日產股權，「併購不是主要目的，還是以合作為主。」
日產先前突然展開與本田規模580億美元的合併談判，主要擔心公司落入包括台灣鴻海在內的外國公司手中。但談判破局，鴻海也證實有意入股本田，布局拓展電動車事業。
不過，供應鏈人士表示，2024年特斯拉的全球銷售178萬輛，年減1%，是10多年來，首次出現下滑，對於過去兩年銷售年增38%和40%的電動車優等生特斯拉已經是一大警訊。業界人士指出，特斯拉可能需要的是銷售量，而不是日產的產能。
台灣電動車供應鏈如和大等業者仍持續觀察這件併購案，台廠指出，目前靜待車廠提供正確的訊息，供應鏈無法表示意見。
台灣的供應鏈業者認為，如果整併，原本的特斯拉供應鏈看似有更大的發展空間。
但日產能否保有自主權，未來如何有整合效益，或是特斯拉投資日產能不能擴大市場規模，目前都是未知數。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言