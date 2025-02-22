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鴻海、廣達：GB200本季量產

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
GB200 AI伺服器機櫃。圖／鴻海提供
GB200 AI伺服器機櫃。圖／鴻海提供

輝達（NVIDIA）下周將公布財報，已有外資看好GB200的出貨成長。AI代工大廠鴻海（2317）與廣達均表示，GB200本季量產出貨，鴻海在台灣與越南等廠區農曆春節期間大動員，投入逾超過5,000人全力趕工，達成輝達為GB200截至1月底為止的會計年度所設定的交付目標，呼應輝達執行長黃仁勳所言，「鴻海Blackwell已順利量產，取得巨大成功」。

儘管歷年首季為傳統淡季，但鴻海GB200伺服器1月下旬起已大量出貨，挹注營收顯著，上半年業績有望淡季不淡。廣達也指出，需求未見減少，GB200將如期於第1季出貨，預計第3季將推出GB300，目前正在開發中。

鴻海旗下負責伺服器製造的工業富聯昨（21）日發布2024年業績快報，2024年營收達人民幣6,091.35億元，年增27.88%； 淨利人民幣232.16億元，年增10.34%，均創新高。

尤其在AI方面，工業富聯雲計算部門占公司整體營收首度超過五成，AI伺服器營收年增超過150%，雲端服務供應商（CSP)伺服器營收年增超過80%，占整體伺服器營收比例首次過半。

工業富聯昨透露，與客戶共同研發的下一代新產品已陸續出貨。

伺服器 營收 鴻海

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