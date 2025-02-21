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宏碁躍振樺電最大股東 順勢切入半導體機台業務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
PC品牌大廠宏碁擴大布局工業電腦（IPC）產業。路透
PC品牌大廠宏碁擴大布局工業電腦（IPC）產業。路透

PC品牌大廠宏碁（2353）擴大布局工業電腦（IPC）產業，昨（21）日以不超過34.48億元，取得振樺電上層大股東股權，間接取得振樺電股權，連同2023年宏碁透過轉投資取得股權，占比達29%，成為振樺電最大法人股東。

法人分析，藉由投資振樺電，宏碁除了擴大IPC業務，深化邊緣AI領域布局外，也順勢切入熱門的半導體AI測試機台事業。

宏碁增持振樺電成最大法人股東
宏碁增持振樺電成最大法人股東

宏碁在2023年底透過投資大股東方式，取得振樺電10.8%特別股，昨日再度也是買進大股東的股權。以不超過34.48億元，取得富逸投資25.6%及Embedded City Limited（ECL） 100%普通股，承擔富逸投資及ECL子公司雲川興業之全部資產及負債，再度增持振樺電股權，占公司發行普通股及特別股股權約29%。宏碁在本次交易完成後，取代雲川興業成為振樺電最大法人股東。

宏碁集團目前由旗下建碁負責工業電腦領域，振樺電為全球前五大POS品牌廠，宏碁順利拓展POS及KIOSK業務外，去年振樺電半導體AI測試機台獨家業務帶動營運大幅成長，宏碁透過投資股權，也順勢切入此熱門領域。

宏碁表示，將藉此深化AIoT產業布局，擴大B2B發展能量，以及增加未來與振樺電子及其子公司崁入式系統與線上線下整合方案（O2O Solutions）全球相關業務合作之機會。

宏碁指出，相當認同振樺之場景定義智能設備（SDA）商業模式，該模式獨特之處在於除品牌通路外，核心夥伴及直接客戶是場域運營商的核心軟體部門及第三方智能軟體開發商（AIoT ISV）。透過SDA模式，振樺電及子公司除了為客戶協同設計整合之外，後續還負責所有的供應鏈、生產、物流、佈署以及後續的維運服務。

宏碁指出，未來宏碁全球布局及子公司Enfinitec與海柏特服務網路有機會協助振樺SDA模式擴大國際市場。宏碁也會藉由其規模及經驗，與其他股東和創辦家族繼續合作。

宏碁 振樺電

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