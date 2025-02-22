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瑞儀加碼投資台灣133億 碩天、恒升等五業者也擴大布局

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
瑞儀董事長暨總經理王昱超。聯合報系資料照
瑞儀董事長暨總經理王昱超。聯合報系資料照

投資台灣事務所昨（21）日通過六家企業擴大投資台灣，其中，深耕顯示器背光模組與前光板等光學零組件製造的瑞儀光電（6176）投資逾133億元，在高雄前鎮科技產業園區與竹南科學園區，興建研發中心與半導體等級無塵室廠房，並預計新增480名本國員工，發展晶圓級光學元件的製造與研發。

投資台灣事務所指出，瑞儀光電新廠將導入AI智慧製造技術，包含設備預診斷、良率分析等，提升生產效率與產品競爭力。此外，瑞儀光電將朝向提供微米至奈米級專業光學零組件代工解決方案，以實現產業領先地位，並提供附加價值給國內外顯示器、穿戴式裝置、車用、機器人、與生醫等客戶群。

投資台灣三大方案目前成果
投資台灣三大方案目前成果

昨日新增擴大投資台灣的中小企業，還包括台商回台方案的瑞儀光電、碩天科技，以及中小企業方案的恒升企業、五個餅精密工業、彤采妮公司及邏爵公司。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,664家企業超過2兆5,277億元投資，預估創造16萬749個本國就業機會。其中「歡迎台商回臺投資行動方案」有333家企業投資約13,652億元，帶來9萬1,537個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,128家企業投資約5,726億元，帶來4萬591個就業機會；後續尚有15家企業排隊待審。

另外，碩天科技則將於台南市新市產業園區投資逾四億元建置新生產基地，全面導入智能化生產技術，包括自動化設備、機械手臂、AIoT（物聯網）監控系統，以提升生產效率與產品品質。

恒升企業將投資逾二億元於新竹縣竹東鎮打造全新廠區。新廠將配置自動化倉儲、AGV無人搬運車、光纖雷射熔接機，並搭配智慧自動軟體系統，進一步提升生產智慧化程度。

五個餅精密工業斥資近六億元，在中部科學園區二林園區建置新廠房，將CNC工具機與智慧化技術相結合，同時透過ERP數據管理系統，優化生產流程，打造高效、智能的製造環境。

彤采妮則為台灣在全球美妝供應鏈中游重要角色之一，公司將斥資近二億元於彰化縣鹿港鎮擴建全新廠房。深耕辦公桌椅製造的邏爵公司，將於台中市外埔區投資近四億元擴建新廠。

瑞儀光電

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