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日本首相之鄉 台新金與日本山口縣政府簽署MOU

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
山口縣參議院議員北村經夫（左起）、山口縣副議長島田教明、山口縣知事村岡嗣政、台新金控董事長吳東亮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、代表片山和之。圖／台新金提供
山口縣參議院議員北村經夫（左起）、山口縣副議長島田教明、山口縣知事村岡嗣政、台新金控董事長吳東亮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、代表片山和之。圖／台新金提供

台新金控今日與日本山口縣政府簽署合作備忘錄（MOU），由山口縣知事村岡嗣政與台新金控董事長吳東亮代表締結，這是首度有日本地方政府跨海來台與金融機構簽署備忘錄。

山口縣在日本大有來頭，擁有深厚的政治資源，是日本著名的「首相之鄉」，出身該縣的日本首相至今已高達8位之多，居全國之首，前首相安倍晉三也來自山口縣，他對台日關係的友好態度，進一步加深了兩地的合作。

吳東亮表示，台積電赴日本投資設廠，帶動「九州經濟圈」成為全球矚目的投資熱點，山口縣具有豐富的政治資源與優越的地理位置，發展潛力無窮。今天的締約儀式不僅是台新金控與山口縣合作的起點，期盼也能為台新、山口、九州創造三贏局面。

台新金控表示，未來雙方將運用各自的資源和優勢，攜手為台日企業提供更全面的支持，促進商業、經濟與金融等多領域的產業交流與合作，為深化台日經貿關係與共同發展開創機遇。

山口縣與台灣不僅在歷史上與政治上有深厚連結，近年來更在產業合作、經濟貿易及觀光交流方面的合作日益深化。 台新銀行自2016年即於日本開設東京分行，並積極開展業務，更於2024年4月第二個據點福岡支行也正式成立，為日本當地客戶提供更完整的服務網絡。

山口縣位於日本本州最西端，與北九州僅隔一座跨海大橋，產業活動和九州緊密相連，是「九州經濟圈」重要的一部分。其產業多元，包括重工業、半導體材料、農漁業、運輸機械等，特別是在汽車、機械、電子與金屬加工領域具有堅實基礎。台積電進駐九州地區，已進一步帶動整體九州經濟圈的產業發展。

山口縣知事村岡嗣政表示，此次與台新簽署備忘錄將加速山口縣半導體產業擴展的重要契機，並希望山口縣與台灣企業的合作能迅速發展，取得豐碩成果。

山口縣由於擁有優越的地理環境以及便利的交通條件，因此產業與觀光旅遊是重要的發展重點。相比日本其他地區，山口縣的地震、颱風災害發生率為日本最低，供水能力更是全國第一，輸送水的價格低廉，電力供給穩定，可大幅降低企業營運成本，因此也讓該縣成為宜居與企業設廠的理想地點。

此外，山口縣還具有完善的港口設施，例如下關港和德山下松港等國際港口，對於當地產業發展和貿易活動具有重要意義，也促進了東亞地區的貿易往來。

台新金控也指出，山口縣內除了有山口大學、山口縣立大學、山口東京理科大學等大學及短期大學外，還有三所高等專門學校，培育了大量的產業人才。除了產業發展外，山口縣還擁有豐富的文化與觀光資源，是日本歷史的重要發源地之一。近期，紐約時報也將山口縣列入「2024年全球必訪52個地方」之一，顯示其國際旅遊吸引力。

台新金控 日本

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