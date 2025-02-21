日經：鴻海擬與本田、日產、三菱合作 建構4方框架
日本經濟新聞報導，根據內部消息透露，鴻海已經向本田汽車提出合作建議，也正尋求與日產汽車建立合作關係，以強化電動車事業，並考慮納入日產旗下的三菱汽車，建構由4家企業組成的4方合作框架。
報導稱，本田（Honda）和日產（Nissan）雖然在13日取消去年12月宣布的合併談判，但仍希望在電動車及軟體開發等方面繼續合作。日產希望透過與存在競爭關係的本田攜手，在電動車領域組成新陣營，以便和美國的特斯拉（Tesla）以及中國車抗衡。
鴻海從2024年秋天起就在檯面下研究參與日產的經營管理，並與持有日產約36%股份（包含信託）的法國雷諾（Renault）談判。
對於市場猜測鴻海要收購日產，鴻海表示目的並非收購，而是建立合作關係，希望能透過電動車設計與製造代工，與日本汽車製造商展開合作。
鴻海的強項是電動車平台、軟體等技術，但在客戶面仍面臨挑戰。鴻海的技術能夠協助更有效率地開發次世代汽車，而與本田、日產等3家公司合作，不僅能在亞洲建構強大的電動車供應鏈，還將成為擴展全球市場的重要基礎。
日產目前在北美市場銷售業績低迷，主因是沒有針對北美需求迅速增長的混合動力汽車推出相應產品陣容。鴻海希望透過與擁有這項技術的本田合作，推動日產的經營重建。
本田今後將如何回應鴻海的合作提案，以及日產的態度，都是未來關注焦點。儘管鴻海持續摸索如何參與日產的經營管理，但日本部分人士對於外資收購相當警惕，鴻海一直避免直接與日方交涉。
針對鴻海提出合作提案，本田的公關負責人表示，「這並非本公司發布的消息，無法置評。」
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